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    首頁　>　社會

    轟！喝「藥酒」提神反更茫 台中大拖車撞入加油站

    劉男駕駛拖車撞倒加油機，警方抵達時，他還坐在駕駛座上。（記者張瑞楨翻攝）

    劉男駕駛拖車撞倒加油機，警方抵達時，他還坐在駕駛座上。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/24 08:21

    〔記者張瑞楨／台中報導〕一家物流公司曳引車（俗稱大拖車）的劉姓司機，今天（24日）清晨涉嫌酒駕，把整輛大拖車撞入加油站內，車頭衝上加油島，還把一台加油機撞倒，汽油漏了一地，加油站人員趕緊把幫浦關閉，沒有引發大火，劉男宣稱他行經新竹時，喝「保力達藥酒」提神，卻沒想到酒測超過標準，不過，劉男強調自己肇事主因並非醉酒，而是當時精神恍惚，警方將他依公共危險罪移送法辦。

    中市警局六分局調查，劉男（61歲）駕駛拖車，今天（24日）清晨0時48分，駛入台中市西屯區中清路三段的全國加油站，卻直接撞入加油島，把一台加油機撞倒，加油站人員趕緊關閉加油島幫浦，但汽油已於瞬間傾洩一地。

    劉男衝撞加油島時，還另外波及一輛加油中的汽車，劉男的大拖車車頭嚴重損毀，擋風玻璃破裂，但幸運地沒有引起火災，劉男也沒受傷

    警方酒測發現，劉男的呼氣酒精濃度超過0.3毫克，比觸犯公共危險罪的0.25毫克高出一些，依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，劉男則宣稱，他不是刻意喝酒，而是行經新竹時，喝一些藥酒提神，至於肇事之因，並不是他醉酒，而是他要駛入加油區時加油，可能精神不濟，一時恍惚而肇事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    整輛大拖車直接撞毀加油機台，現場一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

    整輛大拖車直接撞毀加油機台，現場一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

    加油機被撞倒，汽油傾洩一地。（記者張瑞楨翻攝）

    加油機被撞倒，汽油傾洩一地。（記者張瑞楨翻攝）

    大拖車的車頭嚴重損毀，汽油則傾洩一地。（記者張瑞楨翻攝）

    大拖車的車頭嚴重損毀，汽油則傾洩一地。（記者張瑞楨翻攝）

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