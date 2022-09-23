升任署長後首次回娘家 黃明昭視察彰縣警局「感覺很親切」

警政署長黃明昭（中）今天訪視彰化縣警察局查賄工作，這也是他高升署長後，首度回到他曾任刑警隊長的地方，備感親切。（記者湯世名攝）

2022/09/23 16:34

〔記者湯世名／彰化報導〕回娘家！警政署長黃明昭今天下午蒞臨彰化縣警察局視察年底選舉治安維護工作，這也是他今年6月高升署長後，首度回到他曾任刑警隊長的地方，他說今天回到彰化縣警局，感覺很親切，碰到一些老同事、老朋友，大家很久沒見面了，非常高興。

黃明昭今天由刑事局長李西河陪同抵達彰化縣警局，由警察局長吳坤旭接待。黃明昭說，他今天來是針對年底選舉查賄治安來做訪視，了解彰化縣警局目前的準備情形，並討論哪個地方需要再補強、注意的，來提醒他們。彰化縣警局最近查獲員林市某里長選舉賄選案，非常用心提早部署，是全國查賄的警察單位中成績最好的。

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今天黃明昭回到彰化縣警局，一些資深刑事幹部都說他是「回娘家」，警大51期外事系畢業的黃明昭，來自雲林鄉下，談吐斯文，2000年調任彰化縣警局刑警隊長，當時他為改變外界對刑警吃檳榔、喝酒的看法，推動刑事偵查員穿西裝、打領帶上班，並發起刑事人員戒掉吃檳榔習慣，一時間彰化縣刑警個個都變成型男，帶動其他縣市仿效風潮。

黃明昭在擔任彰化刑警隊長任內，偵破十大槍擊要犯「鬼見愁」黃主旺，時任警察局長黃茂穗調任台北縣警局長，將黃明昭借調到台北縣擔任刑警隊長，此時的台北縣長就是蘇貞昌。

警政署長黃明昭（右）曾任彰化縣警察局刑警隊長，今天舊地重遊被資深警察形容為「回娘家」。（記者湯世名攝）

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