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    花蓮查獲首件現金賄選案！鎮代參選人涉用西瓜、2000元行賄

    花蓮縣鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌以西瓜及現金新台幣2000元，行賄選區選民多人。（資料照）

    花蓮縣鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌以西瓜及現金新台幣2000元，行賄選區選民多人。（資料照）

    2022/09/23 13:25

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌以西瓜及現金新台幣2000元，分別向該選區有投票權選民多人，行求、期約及交付賄賂，花蓮地檢署昨（22日）指揮警憲單位持搜索票執行搜索，依違反選舉罷免法向法院聲請羈押，今天（24日）以30萬元交保。

    花蓮地檢署指出，由檢察官江昂軒指揮花蓮縣警察局及所屬花蓮分局、吉安分局、鳳林分局、玉里分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊、國防部憲兵指揮部花蓮憲兵隊，對住處等共21個地點進行搜索，並通知詹姓鎮民代表參選人及鍾姓樁腳到案。

    花檢指出，詹姓鎮民代表參選人涉嫌在登記參選前、後時期，以贈送西瓜及現金2000元之方式，分別向該選區有投票權之選民多人，行求、期約及交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警獲報蒐證多時，見時機已趨成熟，蒐證已漸完備，昨凌晨發動搜索及通知到案詢問，經檢視相關扣案證據及詢問相關涉嫌人後，案情已逐步釐清。

    檢方認為，被告詹姓鎮民代表參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見。另鍾姓嫌疑人經檢方訊問後，諭知以10萬元具保。惟因詹姓鎮民代表參選人於偵審供述歧異，法院認相關案情已明朗，檢察官聲請羈押條件有所改變，而無羈押必要，故在今早諭知具保30萬元。

    花檢呼籲，送錢、贈禮等買票賄選行為，檢方必會嚴加查緝，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風。

    花蓮縣鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌以西瓜及現金新台幣2000元行賄，遭檢方調查。（資料照）

    花蓮縣鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌以西瓜及現金新台幣2000元行賄，遭檢方調查。（資料照）

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