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    「台中房思琪」案傳第4人受害 當事教師要求提證否則提告

    「台中房思琪」案傳有第4人受害。（資料照）

    「台中房思琪」案傳有第4人受害。（資料照）

    2022/09/23 09:54

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中房思琪」案再爆有第4例學生檢舉「性平事件」，涉入風暴的教師已被台中市政府解聘，當事教師今再發聲，嘆事件擴大「獵巫」、亂槍打鳥，誤導學生開始去懷疑老師，甚至不必有直接證據就檢舉或報復，套路操作再假藉性平之名以一套粗劣的行政調查SOP入人於罪，「有第4個甚至第40個出現都不足為奇」；他請所謂的被害人提出相關事證，一起接受「行政及司法調查」，否則不排除提告「誹謗罪」或「偽證罪」。

    針對再傳第4例指控，當事教師痛批，類似的「#MeToo」情節聳動且駭人聽聞，「這種為達政治宣傳目的，操弄媒體、缺乏獨立思考判斷的「跟風」，令人不恥。當事教師強調，事件發展至今，「在此種套路操作下，無論是出於一時衝動、被誘導或是為報復老師的學生，有第4個甚至第40個出現都不足為奇」。

    他指出，刑法上「性侵害」是很嚴重的指控，因此認定也是非常嚴謹，倘若毫無實據確屬誣陷，他請所謂的被害人提出相關事證，一起接受「行政及司法調查」，若毫無實據確屬誣陷，他將提告「誹謗罪」或「偽證罪」，絕不寛貸。

    當事教師指出，當年因教育熱忱不計報酬，因應學生個別差異而進行的教育作為，多年來原一直獲家長感謝，更讓學生感動，且有正向的回饋與改變的動力，如今卻擴大「獵巫」以亂槍打鳥之姿，誤導學生開始去懷疑老師當年的「特別關愛」或「嚴格糾正」是否「不懷好意」，更扭曲為玩弄學生「純真情感」的齷齪技倆。

    他說，此風不可長，否則恐進一步鼓勵學生只要有懷疑，不必有直接證據就可去檢舉或報復，然後假藉性平之名以一套粗劣的行政調查SOP入人於罪，此舉是否為校園性平教育初衷，更恐讓老師未來都不敢再「熱心」了。

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