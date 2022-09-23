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    首頁　>　社會

    慶生嗨過頭 11人通通進派出所

    林姓少年參加黃姓壽星生日趴，被警方發現飲酒，遭帶回派出所管束。（記者林嘉東翻攝）

    林姓少年參加黃姓壽星生日趴，被警方發現飲酒，遭帶回派出所管束。（記者林嘉東翻攝）

    2022/09/23 09:29

    〔記者林嘉東／新北報導〕慶生開趴喝酒，嗨過頭，引來27名警察前來關切，發現酒攤中，竟有少年飲酒，欲將他帶回管束時，少年不從，遭警壓制；黃姓壽星等友人見狀，群聚派出所外「聲援」；警方認為，黃等人聚眾喧嘩，妨礙公務執行，將黃等11人通通帶進派出所管束；警訊後，將黃等6人依違反社會秩序維護法85條究辦。

    昨晚10時許，新北市警局汐止派出所獲報轄區忠孝東路一間烤肉店有11名酒客酒後喧嘩、擾鄰；警方獲報前往勸導後離去。

    未料，酒客見警方離去後，懷疑是隔壁甕仔雞老闆報的案，11名酒客堵在甕仔雞店前，與店老闆發生爭執。

    警方獲報調派27名警力二度前往，以優勢警力壓制酒客；警方盤查中發現其中一名林姓酒客，竟還是名少年，欲將他帶回派出所管束，通知家人帶回。

    未料，林少不從，與警員發生拉扯，但最終仍被警方壓制在地，過程中，許姓女酒客阻止林少被警方帶回，雙雙被警方帶回派出所管束。

    盤查了解，林少、與許女與另8名友人昨晚都應邀參加黃姓壽星辦的21歲生日趴，想不到喝到一半被警方帶走。

    黃姓壽星見2名好友被帶走，與另8名友人步行至200公尺外的汐止派出所後，在派出所前喧嘩。

    警方認為，黃等人妨礙公務進行，將黃等9人通通帶回派出所管束；警訊後，將帶頭的黃姓、林少、許女等6人依違反社會秩序維護法第85條送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康☆

    黃姓壽星等9名人見林姓少年與許姓女子被警方帶回汐止派出所後，群聚在派出所前，被汐止警方依違反社會秩序維護法帶進派出所管束後究辦。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓壽星等9名人見林姓少年與許姓女子被警方帶回汐止派出所後，群聚在派出所前，被汐止警方依違反社會秩序維護法帶進派出所管束後究辦。（記者林嘉東翻攝）

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