酒駕情節比前次輕卻判關 求改判被法官狠狠打臉

洪男第5度酒駕，被高雄高分院判關定讞。（記者鮑建信攝）

2022/09/22 21:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東洪姓男子酒駕被判8月上訴指出，前次酒駕0.68毫克並肇事，僅判6月可易科，而這次0.39毫克未肇事卻要關，要求從輕發落，結果被高雄高分院狠狠打臉，指他有4次前科都判免關，根本毫無悔意，仍判8月定讞。

判決書指出，去年12月29日上午10點30分，洪男在屏東市工業區某工地，涉嫌飲用啤酒後騎機車外出，並於下午1點5分，行經市區工業6路，因未戴安全帽為警攔查，員警經發現其身上有酒氣，帶回派出所進行酒測，酒精濃度每公升0.39毫克。

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案經屏東警方依涉嫌公共危險罪，將洪嫌移送地檢署偵辦、起訴，並被地院判處有期徒刑8月。

洪不服判決上訴指出，前次酒測值0.68毫克、肇事，只判6月可易科罰金，而這次酒測值0.39毫克更低又未肇事，反而被判8月要關，並指兩次相隔2年多，他又是家中經濟支柱，要求從輕發落。

二審合議庭法官調查，洪此次第5次酒駕，前4次分別在2015年至2021年頗為密集，而且都判易科罰金，他卻不知悔改，仍然酒駕上路，猶如不定時炸彈，洪對其行為造成其他用路人之生命、身體安全造成嚴重危險一節漫不在乎，駁回上訴。

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