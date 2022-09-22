越南僑生與15歲女嘿咻 法官：2國「政策民情不同」判無罪

越南僑生汪男與未滿16歲少女小芳「連結」，法官以兩國「政策民情」不同而判決無罪。（情境照）

2022/09/22 17:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕越南籍僑生汪多發（音譯）到台灣就學私立高職，2020年底到一家公司「建教合作」，認識同為「建教合作」的15歲高職女學生小芳，兩人發生性關係，彰化地檢署依與未滿16歲少女性交罪起訴，不料，法院審理時，汪男辯稱，越南規定未滿16歲不能「上班」，只能「打工」，他認為小芳是「上班（建教合作）」，因此誤認小芳年齡，彰化地院、台中高分院一、二審都認為，兩國確實有「政策民情」的不同差異，汪男不知小芳真正年齡，據此判決無罪。

判決書指出，汪男是越南籍僑生，2019年7月底到台灣唸書，就讀一所私立高職，前年12月間（2020年）到彰化縣一家公司「建教合作」（3個月就學，3個月工作），並居住在該公司宿舍3樓，年僅15歲的小芳（化名），當時就讀另一所高職一年級，也於同一時間，由學校安排「建教合作」，住在同宿舍2樓，不料，兩人認識不到一週，很快就發生性關係，且有3次之多，被小芳家長提出告訴。

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彰化地檢署偵查時，汪男辯稱不知道小芳尚未年滿16歲（台灣刑法規定，16歲以上合意性行為不觸法），檢方卻認為，雙方發生關係之後，曾有如下的對話，小芳說，「我未滿18歲就是不行，你也知道我沒滿」，汪男說，「我真的不知道」，小芳又說「屁啦，你明知我15歲」，另外，兩人發生關係的時間不短，汪男不可能不知道小芳尚未年滿16歲，依與未滿16歲少女性交罪起訴，不料，彰化地院卻判決無罪。

檢方上訴二審，理由是兩人相處時間不短，汪男應知道小芳未滿16歲，聲明撤銷無罪判決，改判適當合法的判決，不過，台中高分院卻有不同檢方的見解。

二審認為，建教合作的學生，是就讀高中、高職的學生，通常年齡介於15至17歲之間，但小芳於警察偵訊時，否認告訴汪男自己的年齡，因此，汪男是否知道小芳年紀，已屬有疑，另外，汪男是越南籍人，宣稱在越南，16歲以上才可以在公司上班，未滿16歲只能打「臨時工」，「臨時工」通常是賣飲料、賣吃的 ，在餐廳當服務生，小芳在公司「建教合作」，他認為是「上班」，因此認為小芳已年滿16歲。

法官認為，上述說法，顯示汪男的本國（越南）與台灣之間，「存有政策民情之差異」，不能因兩人已相處一段時間，就認定汪男知道小芳真實年齡，據此維持無罪判決，全案確定。

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