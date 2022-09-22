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    阿嬤鐵皮屋變軍火庫！ 金孫被逮搜出7把長短槍 黑市粗估數百萬

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，被警壓制逮捕，並取出800多公克毒品。（民眾提供）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，被警壓制逮捕，並取出800多公克毒品。（民眾提供）

    2022/09/22 12:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕尤姓男子涉嫌把阿嬤的鐵皮屋當軍火庫，藏匿龐大軍火，包括黑市罕見的美製M203槍榴彈、制式XM15突擊步槍、2把左輪手槍，共7把長短槍及槍榴彈等各式子彈357顆，邱姓友人也把837.5公克毒品藏放尤男軍火庫內，全部被高市刑大破獲，阿嬤見金孫私藏強大火力也嚇傻，尤男坦承持槍，辯稱友人寄放，懷疑全為制式槍彈已送驗，尤男訊後聲押獲准。

    刑大今指出，偵四隊於6月查獲一件毒品案，經溯源懷疑尤男涉嫌販毒，還可能私藏槍彈，鎖定尤男平時出沒的鳥松區鐵皮屋，經查該鐵皮屋是阿嬤家閒置的鐵工廠，尤男於去年向阿嬤借住，警方攻堅在屋頂夾層查獲7把長短槍、357顆子彈，並在現場逮獲尤嫌（27歲）及其友人邱男（21歲）。

    警方還在桌上發現放有咖啡包毒品194包，重約787.5公克，再於抽屜內搜獲50公克K他命，邱男坦承持有該批毒品，尤男坦承持有大批槍彈，但推稱是已逝友人寄放，由於警方在尤男住處發現多把鑰匙，懷疑可能還有其他槍械藏匿附近墓園，動員警力在附近「陰宅」試開鑰匙，墓園搜索後排除。

    據調查，該座鐵工廠是尤男的親戚所有，刑大搜出大批制式槍彈，儼然像一座小型軍火庫，阿嬤表示孫子平日乖巧，竟在她的鐵工廠藏了這麼多槍彈，不敢置信，不解乖孫怎會染上毒品惡習。

    警方表示，制式美製M203槍榴彈、制式XM15突擊步槍，1把黑市價格粗估至少100萬元起跳，制式手槍每把約2、30萬元行情，M203槍榴彈射程達2、300公尺，火力相當驚人，將擴大追查槍械來源。

    高市警方因應2022年九合一大選，全面落實淨化選前治安，全力查緝各式非法槍彈，今年8月20日至9月2日止，執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共計查獲非法槍械案7件7人、緝獲制式槍枝1枝、非制式槍枝11枝、模擬槍3枝，查獲數量全國之冠。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，被警壓制逮捕，並取出800多公克毒品。（民眾提供）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，被警壓制逮捕，並取出800多公克毒品。（民眾提供）

    尤姓男子被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，被警壓制逮捕，並取出800多公克毒品。（記者黃良傑攝）

    尤姓男子被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，被警壓制逮捕，並取出800多公克毒品。（記者黃良傑攝）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（記者黃良傑攝）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（記者黃良傑攝）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（記者黃良傑攝）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（記者黃良傑攝）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（民眾提供）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（民眾提供）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（民眾提供）

    尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，被逮搜出7把長短槍、357顆子彈，並取出800多公克毒品，其中還有一把罕見榴彈槍。（民眾提供）

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