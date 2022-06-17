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    首頁　>　社會

    誤認仇家跟車開槍 通緝犯亂打陌生人遭逮

    警方至盧嫌於三芝區住處將其逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至盧嫌於三芝區住處將其逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/06/17 15:56

    〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲盧姓男子因涉槍砲、毒品案遭到士林地方法院通緝，16日凌晨盧嫌開車出門總覺後方有車跟蹤，以為是仇家來找碴，於是趁後車超車時，持改造手槍對其車尾開1槍後逃跑。警方獲報循線於新北市三芝區盧嫌住處順利逮人，並搜出改造手槍3把，訊後依法送辦。

    盧嫌因涉嫌槍砲案件遭士林地方法院判刑3年餘，而盧嫌屢屢通知未到，逃逸期間又涉及毒品案，士林地院因此發布通緝。16日凌晨4時許，盧嫌開車行經新北市淡水區淡金路三段，總覺後方一輛賓士轎車持續緊跟，盧嫌認為遭仇家盯上，於是起了警戒心，將手邊手槍上膛準備隨時攻擊。

    而後方賓士陳姓駕駛根本與盧嫌素不相識，他見盧嫌速度稍慢於是超車，盧嫌見賓士突然呼嘯而上，立刻開窗朝其車尾開了1槍，而陳男沒發現被開槍，就這麼離開現場，盧嫌則開車返家。

    陳男返家後見車尾竟然有彈孔，趕緊向淡水警分局報案，警方循線調閱監視器，鎖定盧嫌三芝區住處，16日晚間7時前往逮人。盧嫌在家見警到來起先不願應門，還將槍枝部分拆解成零件丟到住家後方菜園，這才開門接受搜索，警方也順利在菜園搜出零件，一共組成3把改造手槍，並將盧嫌帶回偵辦。

    盧嫌向警方辯稱槍枝是1名綽號「阿源」的朋友寄放，他因日前與友人有金錢糾紛，所以誤認是仇家跟蹤所以開槍示警，沒想到打錯車。訊後，警方依槍砲、毒品等罪嫌，將盧嫌移送法辦。

    警方在盧嫌家中搜出來不及拆解的改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在盧嫌家中搜出來不及拆解的改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在盧嫌住處後方菜園搜尋槍枝零件。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在盧嫌住處後方菜園搜尋槍枝零件。（記者徐聖倫翻攝）

    陳姓駕駛開車無端被素不相識的盧嫌開一槍，返家後才發現彈孔。（記者徐聖倫翻攝）

    陳姓駕駛開車無端被素不相識的盧嫌開一槍，返家後才發現彈孔。（記者徐聖倫翻攝）

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