為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    惡質！彰化苦情兄妹善款破千萬 不肖人士冒用議員助理帳號騙愛心

    3天來捐助小兄妹的善款破千萬元，今天網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款帳號，疑似欲詐騙善款，賴清美氣得向和美警分局報案。（賴清美提供）

    3天來捐助小兄妹的善款破千萬元，今天網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款帳號，疑似欲詐騙善款，賴清美氣得向和美警分局報案。（賴清美提供）

    2022/09/22 12:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕惡質！彰化縣和美鎮一對國小兄妹因家中沒繳水電費被斷水、斷電，10多天沒洗澡，經縣議員賴清美曝光引發社會震驚，3天來各界善款高達破千萬元，縣府緊急關閉捐款專戶，不料今天網路竟出現以縣議員賴清美助理名義的捐款帳號，賴清美氣炸向和美警分局報案，呼籲民眾不要受騙上當，現正由警方偵辦中。

    賴清美指出，兩兄妹的父親最近過世，母親則因為已離婚並放棄監護權，家中遭斷水斷電，10多天來沒有洗澡，事件曝光後，水公司昨天前來裝好水表，讓小兄妹得以洗澡。

    3天來各界的捐款源源不絕，其中有不少人都是帶著現金前來捐贈，今天一早更有台中市某建設公司來電指名要捐贈20萬元現金給兩兄妹，但她認為現金捐款恐將讓款項流向出現問題，而未能做到最適合的運用，因此她趕緊把縣府社會救助金專戶給對方，要對方用匯款的方式捐贈，這樣才能真正幫助到小兄妹。

    不過，彰化縣政府社會處的愛心專戶已經在今天緊急關閉，原因是來自各界的善款已經破千萬元，私下包給小兄妹的款項也不少，沒想到網路突然出現以縣議員賴清美助理名義的捐款帳戶，宣稱「我是賴清美助理，因為帳號有問題所以請捐到xxxxxx」。賴清美接獲民眾提供照片當場氣炸。

    賴清美說，大家的愛心都是要幫助這對小兄妹，愛心捐款總金額甚至比之前的「紙片人」三兄弟款項還要多，沒想到竟然有不肖人企圖利用她的名義來詐騙國人愛心，她已向和美警分局報案，希望警方揪出不法之徒。警方也呼籲民眾不要被網路不實言論所詐騙，他們已展開偵辦。

    3天來捐助小兄妹的善款破千萬元，網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款假帳號，賴清美氣得向和美警分局報案。 （賴清美提供）

    3天來捐助小兄妹的善款破千萬元，網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款假帳號，賴清美氣得向和美警分局報案。 （賴清美提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化苦情小兄妹遭遇惹淚捐款3天湧入千萬 縣府緊急關閉帳戶
    2022/09/22 12:33

    彰化苦情小兄妹遭遇惹淚捐款3天湧入千萬 縣府緊急關閉帳戶
    好幾天沒洗澡 彰化小兄妹見到水來好開心
    2022/09/21 15:20

    好幾天沒洗澡 彰化小兄妹見到水來好開心

    航空城啟動 產專區吸六大產業進駐
    兄妹亂倫6年 DNA找祖先竟找到親哥哥
    2022/09/02 11:43

    兄妹亂倫6年 DNA找祖先竟找到親哥哥
    「皮包骨3兄弟」收捐款近700萬 她卻擔心這件事。
    2022/06/22 22:10

    「皮包骨3兄弟」收捐款近700萬 她卻擔心這件事。

    逢低先買五股蛋殼區 這案享補漲優勢
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播