惡質！彰化苦情兄妹善款破千萬 不肖人士冒用議員助理帳號騙愛心

3天來捐助小兄妹的善款破千萬元，今天網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款帳號，疑似欲詐騙善款，賴清美氣得向和美警分局報案。（賴清美提供）

2022/09/22 12:40

〔記者湯世名／彰化報導〕惡質！彰化縣和美鎮一對國小兄妹因家中沒繳水電費被斷水、斷電，10多天沒洗澡，經縣議員賴清美曝光引發社會震驚，3天來各界善款高達破千萬元，縣府緊急關閉捐款專戶，不料今天網路竟出現以縣議員賴清美助理名義的捐款帳號，賴清美氣炸向和美警分局報案，呼籲民眾不要受騙上當，現正由警方偵辦中。

賴清美指出，兩兄妹的父親最近過世，母親則因為已離婚並放棄監護權，家中遭斷水斷電，10多天來沒有洗澡，事件曝光後，水公司昨天前來裝好水表，讓小兄妹得以洗澡。

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3天來各界的捐款源源不絕，其中有不少人都是帶著現金前來捐贈，今天一早更有台中市某建設公司來電指名要捐贈20萬元現金給兩兄妹，但她認為現金捐款恐將讓款項流向出現問題，而未能做到最適合的運用，因此她趕緊把縣府社會救助金專戶給對方，要對方用匯款的方式捐贈，這樣才能真正幫助到小兄妹。

不過，彰化縣政府社會處的愛心專戶已經在今天緊急關閉，原因是來自各界的善款已經破千萬元，私下包給小兄妹的款項也不少，沒想到網路突然出現以縣議員賴清美助理名義的捐款帳戶，宣稱「我是賴清美助理，因為帳號有問題所以請捐到xxxxxx」。賴清美接獲民眾提供照片當場氣炸。

賴清美說，大家的愛心都是要幫助這對小兄妹，愛心捐款總金額甚至比之前的「紙片人」三兄弟款項還要多，沒想到竟然有不肖人企圖利用她的名義來詐騙國人愛心，她已向和美警分局報案，希望警方揪出不法之徒。警方也呼籲民眾不要被網路不實言論所詐騙，他們已展開偵辦。

3天來捐助小兄妹的善款破千萬元，網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款假帳號，賴清美氣得向和美警分局報案。 （賴清美提供）

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