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    首頁　>　社會

    加油站員工激戰14歲少女90次 賠償75萬改判緩刑

    加油站邱姓男職員和14歲女網友半年性交90次挨告。（情境照）

    加油站邱姓男職員和14歲女網友半年性交90次挨告。（情境照）

    2022/09/22 12:08

    〔記者楊國文／台北報導〕邱姓加油站職員和14歲女網友小玉（化名）交往後，2人陷入熱戀，邱在交往的6個多月內，每次見面幾乎都帶小玉去旅社等地開房間發生性關係，共性交多達90次，檢方起訴痛批邱利用小玉對性知識不足，戕害其身心健康，一審認定依90個「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」合併判刑2年6月，不得緩刑；上訴後，高等法院考量邱和被害少女達成和解賠償75萬元，具悔意，今判1年6月、緩刑4年，免入獄，還可上訴。

    檢方起訴指出，25歲邱男前年上網認識當時才14歲的國中生小玉，不久2人成為男女朋友，邱明知小玉年幼，卻為滿足自己性慾，竟從2020年4月8日至2020年10月31日為止，以一週3次頻率，和小玉發生性關係。

    小玉父母發現女兒行為異常，追問下查知內情，認為邱利用小玉對性知識不足，頻繁與她性交，對她身心造成重大傷害，對邱提出告訴。

    邱到案坦承犯行，對每週約3次和小玉性交一事，表示沒有意見，但他表示是取得小玉同意下，兩情相悅發生性關係，但未和小玉或其父母達成和解、也未賠償。

    桃園地院認定，邱所為對被害少女身心造成重大傷害，也未取得少女原諒，依90個「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」，每罪判刑4月，合併判刑2年6月。

    邱認為一審判重，上訴後積極和小玉、其父母調解，最後達成和解，賠償75萬元，小玉父母同意原諒邱，高等法院今改判邱1年6月、緩刑4年。

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