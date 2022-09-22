高雄8旬老婦深夜出門 慘遭年輕騎士撞擊身亡

陳男騎乘的機車，與吳婦發生車禍後倒臥在路中。（民眾提供）

2022/09/22 08:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區九如一路與慶雲街口，今天（22日）凌晨零時發生一起死亡車禍，當時路口閃黃燈，81歲吳姓老婦行走在斑馬線上欲穿越九如一路，卻經過北側快車道時，遭19歲陳男騎機車由九如一路東往西行時衝撞上，吳婦當場失去心跳，送醫搶救仍不治身亡。

據了解，吳婦家人向警方表示，吳婦疑有失智狀況，深夜不知為何原因出門，家人發現後也跟出去，不料卻在路口目擊她發生車禍，從附近監視器拍得的影像發現，吳婦走在斑馬線上正欲穿越馬路，被陳男行駛而來的機車直接撞擊後翻滾了好幾圈，陳男的安全帽也當場噴飛，老婦在救護人員趕到時已失去心跳並送醫不治，陳男則身上有多處受傷，但意識清楚，酒測值為零。

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警方初步研判，肇事原因為機車騎士行經設置閃光黃燈之交岔路口，未暫停禮讓走在行人穿越道上的行人，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定舉發，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，全案將依刑法過失致死罪移送偵辦。

警方呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，行車多禮讓，平安有保障，另行人及自行車用路人於夜間出門，應穿著亮色服裝或配戴亮光燈飾，以維自身安全。

監視器中車禍發生時，婦人遭撞擊噴飛而向前翻滾，騎士的安全帽也掉落。（民眾提供）

車禍發生在凌晨的九如一路與慶雲街口，警方獲報到場處理車禍事故。（民眾提供）

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