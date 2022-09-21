舉重生校園搬樹癱瘓 更一審判學校國賠1633萬

林生搬樹癱瘓請求國賠，高雄高分院判學校敗訴。（記者鮑建信攝）

2022/09/21 17:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕曾拿下全國舉重比賽冠軍的高苑工商林姓舉重生，返回母校梓官國中受訓期間，搬運被颱風吹倒大樹，不慎被壓傷下半身癱瘓，要求學校賠償2千萬元，高雄高分院上訴審，判梓官國中賠償533萬元，更一審下午宣判，學校再賠償1100萬元，總計1633萬元。

原告林姓學生指出，他原為梓官國中舉重隊學生，2016年畢業後，進入私立高苑工商就讀，但因學校無舉重教練及設備，乃協議由高苑委由梓官國中代訓，定期至該國中接受原教練黃男指導。

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同年10月4日颱風過境後，林在學校練習舉重，黃姓總務主任及黃姓教練，命令他與施姓等5名舉重學生整理校園。林等人準備將1顆大樹木放下時，他因走避不及遭壓住身體，導致下半身癱瘓，大小便失禁，請求梓官和高苑倆校國賠精神撫慰金、醫藥、看護、勞動能力減損等共2千萬元。

梓官國中指出，林未注意同學們已準備將樹木放下，也未及時反應導致受重傷，與公共設施是否有缺失無關，更無因果關係。又說，當天黃姓主任在校外，黃姓教練也未命令林等學生搬樹，是林等人主動幫忙，否認有過失。

高苑工商則說，該校不是公務機關或公法人，不適用國家賠償法規定。況且，發生地在梓官國中，黃姓2人也不是高苑職員，沒有理由要求被告賠償。

橋頭地院調查，訊問在場多名舉重學生，證實沒有任何人命令或指示林姓學生等6人搬運樹木，況且黃姓主任的確不在校內，判決林生敗訴，他不服上訴。

高雄高分院上訴庭查出，案發前1天，黃姓主任曾以LINE委請黃姓教練找1、2位舉重隊學生帶工具整理校園，認定梓官國中有疏失，判決賠償533萬元，但林生不服上訴，經最高法院撤銷發回，更一審合議庭下午5點宣判，判決學校再賠償1100萬元，可上訴。

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