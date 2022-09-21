為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市囂張撞門賊連犯6案 騎車撞入松山區店家搜刮現金

    何男騎偷來的機車直接衝撞大門，侵入店家行竊。（記者姚岳宏翻攝）

    何男騎偷來的機車直接衝撞大門，侵入店家行竊。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/09/21 14:58

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山區多間店面本月清晨連續遭人侵入，趁尚未營業店內無人時，用偷來機車衝撞大門偷走店內現金，警方根據監視器畫面鎖定45歲何姓男子涉有重嫌，昨將他拘提到案，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦並建請羈押，北檢聲押後台北地院今天上午准押。

    警方調查，本月16日清晨5時50分至6時20分，30分鐘內松山區發生6起竊案，竊嫌利用清晨商店尚未營業民眾幾乎還在睡覺時，用各種方式破壞大門，除用偷來的機車衝撞店家大門，甚至用身體直接撞門侵入後，迅速搜刮店內現金後逃逸，店家共計損失新台幣5萬餘元。

    警方擴大調閱周邊監視器畫面，從松山區南京東路五段123巷一帶，沿途調至中山區興安街，再一路調到桃園市中壢區，過濾上百支監視器，經分析比對，鎖定何男涉嫌重大，另發現何嫌為規避警方查緝，除騎乘偷來機車行竊，犯案後更刻意變裝、騎車跨縣市製造斷點，增加警方查緝難度。

    松山分局東社派出所在掌握何嫌行蹤，向台北地檢署聲請拘票獲准，昨將何嫌拘提到案，扣得其身上8400元贓款並送辦。警方呼籲，平時店家業者應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得之現金於每日打烊時務必回收、貴重物品也應鎖在保險箱內，善盡保管之責，以杜竊嫌覬覦。

    何男也會用身體衝撞大門，侵入店家行竊。（記者姚岳宏翻攝）

    何男也會用身體衝撞大門，侵入店家行竊。（記者姚岳宏翻攝）

    何男事後變裝逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

    何男事後變裝逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕何男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕何男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出何男偷來的現金贓款。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出何男偷來的現金贓款。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男送貨觀察地形 爬窗侵店偷走2萬元
    2022/09/20 09:17

    男送貨觀察地形 爬窗侵店偷走2萬元
    騎滑板車專撬車廂偷錢 警上門還誆稱「確診」避查緝
    2022/09/17 16:19

    騎滑板車專撬車廂偷錢 警上門還誆稱「確診」避查緝

    下一座農16在哪？東高雄重劃區全民聚焦！
    3萬多元登山車基隆遭竊 警方追到萬華3小時載回
    2022/09/17 11:49

    3萬多元登山車基隆遭竊 警方追到萬華3小時載回
    高雄3男偷小貨車趴趴走 警方過濾近百支監視器圍捕到案
    2022/09/17 10:19

    高雄3男偷小貨車趴趴走 警方過濾近百支監視器圍捕到案
    25噸鋼材不翼而飛！惡賊這樣偷走當廢鐵賤賣 還被起底另1案
    2022/09/16 18:26

    25噸鋼材不翼而飛！惡賊這樣偷走當廢鐵賤賣 還被起底另1案
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播