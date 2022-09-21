北市囂張撞門賊連犯6案 騎車撞入松山區店家搜刮現金

何男騎偷來的機車直接衝撞大門，侵入店家行竊。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/21 14:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山區多間店面本月清晨連續遭人侵入，趁尚未營業店內無人時，用偷來機車衝撞大門偷走店內現金，警方根據監視器畫面鎖定45歲何姓男子涉有重嫌，昨將他拘提到案，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦並建請羈押，北檢聲押後台北地院今天上午准押。

警方調查，本月16日清晨5時50分至6時20分，30分鐘內松山區發生6起竊案，竊嫌利用清晨商店尚未營業民眾幾乎還在睡覺時，用各種方式破壞大門，除用偷來的機車衝撞店家大門，甚至用身體直接撞門侵入後，迅速搜刮店內現金後逃逸，店家共計損失新台幣5萬餘元。

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警方擴大調閱周邊監視器畫面，從松山區南京東路五段123巷一帶，沿途調至中山區興安街，再一路調到桃園市中壢區，過濾上百支監視器，經分析比對，鎖定何男涉嫌重大，另發現何嫌為規避警方查緝，除騎乘偷來機車行竊，犯案後更刻意變裝、騎車跨縣市製造斷點，增加警方查緝難度。

松山分局東社派出所在掌握何嫌行蹤，向台北地檢署聲請拘票獲准，昨將何嫌拘提到案，扣得其身上8400元贓款並送辦。警方呼籲，平時店家業者應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得之現金於每日打烊時務必回收、貴重物品也應鎖在保險箱內，善盡保管之責，以杜竊嫌覬覦。

何男也會用身體衝撞大門，侵入店家行竊。（記者姚岳宏翻攝）

何男事後變裝逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕何男。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜出何男偷來的現金贓款。（記者姚岳宏翻攝）

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