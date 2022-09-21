警在宿舍養30隻甲蟲還讓雞母蟲亂爬 被檢舉退宿竟告7人

台北地院法官認為犯罪嫌疑確實不足，駁回吳的聲請確定。（資料照）

2022/09/21 14:48

〔記者張文川／台北報導〕台北市吳姓警員2年前住在警政署臨沂街職務宿舍時，在宿舍高規格飼養30多隻甲蟲，冷氣全天候運轉，添購專用的溫控冰箱，造成電費倍增，還讓雞母蟲到處亂爬，2名室友勸說皆無效，循警政信箱向署長陳情，警方開會決議將吳員退宿，吳員卻一口氣狀告室友、宿舍幹事、督察、後勤科長等7位官警涉妨害名譽、秘密等罪；檢方不起訴確定後，吳員不死心，向法院聲請交付審判，台北地院法官認為犯罪嫌疑確實不足，駁回聲請確定。

判決指出，吳員自2020年5月起，在配住的職務宿舍飼養甲蟲，影響室友與宿舍的居住生活品質，造成室友生活困擾，還有衛生疑慮，且他連出門上班時都要開冷氣，專用冰箱也耗電甚大，導致宿舍用電過度，電費翻倍有餘，蔡、王2名室友與他溝通未成，同年7月向宿舍管理組長反映，組長勸說也無效，2室友自行拍照、錄影錄音，同年11月投書至警政署長信箱陳情。

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警政署前年11月25日由後勤科長主持職務宿舍借用人宿舍管理會議，討論甲蟲事件，2名室友當場提出影音證據，講述吳員養蟲的情況，以及對生活造成的困擾，會議最終認定吳員違反宿舍生活公約，決議讓吳員遷出職務宿舍。

吳員慘遭退宿後，認為寄給他的包裹遭偷拆，房間內遭偷拍，狀告2名室友、宿舍江姓總幹事、參與會議的黃姓督察、後勤組林姓科長、楊姓警務正、法制室吳姓警務正等7人，罪名包括加重誹謗、強制、妨害書信秘密、竊錄他人非公開活動等罪。

2室友答辯，他們並未打開包裹、也沒有竊錄，是吳員自己拆完後就放在公共區域，以致包裹內的雞母蟲到處亂爬；宿舍生活公約規定不能養寵物，當然包括甲蟲，他們在公共區域拍照蒐證，並錄下溝通時的錄音對話，以利向後勤組反映處理，但吳仍不聽勸誡，才上署長信箱留言板投訴；同舍3人口頭約定電費由3人均分，並未要求吳員負擔一半電費。

台北地檢署偵查後認定，吳員是因違反宿舍規定才被取消住宿資格，陳情信的對象是署長，並非公開信件，且查無室友和總幹事偷拆信、竊錄的證據，犯罪嫌疑不足，去年6月將7人全部處分不起訴。吳員提再議也被高檢署駁回，吳再向北院聲請交付審判。

北院合議庭認為，檢方做出的不起訴、駁回再議等處分，是基於事實調查程序及相關證據後的評價、認定，均無違法，也未違背經驗、論理、證據等法則，且已詳述未構成犯罪的理由，吳員的指摘無據且顯有違誤，因此駁回吳的聲請確定。

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