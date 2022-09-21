男保險員偷吃人妻想落跑 女「出絕招」挽回反害慘小王

林姓男子偷吃人妻後想落跑，沒想到人妻使出絕招挽回戀情。示意圖（資料照）

2022/09/21 12:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓保險經紀人偷吃人妻，吃完不想負責想落跑，人妻想挽回，出絕招說自己懷孕了，還說老公也說不管孩子是誰的都願意一起養，但其實原配楊男對此毫不知情，而是某天在家裡垃圾桶搜出用過的保險套，才發現老婆出軌的事，氣得向林男提告求償50萬元，林辯稱他是在楊妻離婚後才跟她交往，但法官根據相關事證不採信他的說詞，判他應賠25萬元。

判決指出，楊男和妻子結婚多年，2020年3月間，楊在家中垃圾桶內發現有使用過的保險套及沾有精液的衛生紙，他向老婆質問此事，老婆只坦承有跟人發生性行為，但不肯透露對方身分。

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同年6月，楊妻喝醉酒在家休息時，楊男替她接電話卻發現妻子和林男有數張過從甚密的合照，還互稱彼此「老公」、「老婆」、「寶貝」，楊男除了跟妻子離婚，並向林男提告求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，林男坦承和楊妻曾是男女朋友，但辯稱兩人是在楊妻離婚後才交往，而且他認為楊男所提的照片都是變造而來，加上楊妻離婚後還一直跟楊男同住，立場偏頗，不認為自己有侵害楊男的權益。

但法官發現，林男曾於2018年9月替楊妻辦保險，保險單上有記載楊妻的婚姻狀態，楊妻也坦承於同年6月就跟林男交往，但兩人關係一直斷斷續續；法官又從兩人對話紀錄中，看到林男曾因不讀楊妻的訊息、拒接她的來電，楊妻佯稱自己已與老公協議離婚，再恫稱另有其他追求者。

但林男對此均無反應，楊妻再使用語音訊息撂下狠話，謊稱自己已懷有林男的骨肉，會獨自將孩子帶大、楊男也說不論是誰的孩子都願意一同扶養，企圖挽回林男對她的關注；法官根據相關事證，認為楊妻確實有跟林男發展出逾越一般異性朋友交往分際之不倫關係，否則豈會呈現用情至深者那般的瘋狂舉措，因此判林男應賠25萬元，可上訴。

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