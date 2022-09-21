BMW欠繳203件罰鍰 遭查封後車主一次繳清

這輛BMW 318d轎車積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等，仍繼續使用，日前被嘉義分署執行人員查獲扣押。（嘉義分署提供）

2022/09/21 11:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉賴姓女子所有一輛BMW 318d轎車，積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等，共欠繳14萬3835元，卻仍繼續使用，被行政執行署嘉義分署通知禁止異動處分登記，並鎖定為優先追查對象，該車日前被執行人員查獲扣押，賴女賣車後，昨天繳清所有欠款，嘉義分署撤銷車輛查封及解除禁止處分登記。

嘉義分署表示，欠費的BMW轎車自2020年5月起到2021年7月間，在台南到嘉義之間的國道高速公路頻繁往返，超速行駛又積欠ETC費用罰鍰計203件，共11萬8183元不繳納。

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賴女經通知後，於今年2月16日到嘉義分署申請分期繳納獲准，核准同時執行人員函文嘉義監理所將這輛車禁止異動處分登記；不過，賴女之後未繳分文，執行人員即將該BMW轎車鎖定為追查扣車對象。

8月24日，該BMW轎車被查獲停放在嘉市興業路興嘉公園旁，承辦書記官獲報到場查封車輛。該車實際使用人何姓男子當場表示，該車因被禁止處分無法過戶，他會與賴女儘速尋找買主，賣車後就可將欠款一次繳清。

賴女與何男昨天到嘉義分署，表示已將該車出售，售得款項可將全部欠費全部繳清，請求撤銷查封解除禁止處分後，辦理移轉登記予車輛買受人。

嘉義分署表示，已與嘉市府交通處及嘉縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報分署，進行強制執行查封車輛。若義務人仍不予理會，分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，請嘉義地區有車輛但欠繳各種稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。

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