巴士司機在豪雨中「保駕護航」 小車女駕駛感動流淚

司機（石區）典廷於暴雨中為林小姐引路，宛如「保駕護航」的明燈，讓林小姐感動得掉眼淚。（圖由國光客運提供）

2022/09/21 10:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕本月初軒嵐諾颱風接近台灣時，北部降起大雨，駕駛自小客車的女駕駛林小姐，於國道一號高速公路楊梅路段時，因豪雨遮蔽視線，嚇得不知所措之際，後方的國光客運巴士駕駛（石區）典廷發現異狀，超車到林小姐前方，維持平穩車速，宛如「保駕護航」，讓林小姐「跟車」脫離暴雨，林小姐事後寫信給客運致謝，「如果沒有他，我可能撞分隔島了」，她感激得掉眼淚，司機則說，他當時沒多想，只希望大家都能平安回到家。

林小姐寫信給國光客運說，本月2日深夜11時許，她駕駛豐田的自小客車，行經國道一號楊梅至湖口的高架路段，突然降起大雨，她看不清楚前方，嚇得趕緊降低速度，並打開警示燈，心中相當恐慌，此時，一輛國光巴士從後方超車，在她的前方，用平穩的速度，帶著她一路平穩行駛。

請繼續往下閱讀...

林小姐說，大巴士在前方開路，她靠著巴士的尾燈與引路，脫離暴雨、下高速公路，「當時惶恐不安，宛如黑暗中看到明燈」、如果沒有巴士引路，「我可能撞到分隔島了」、「這位司機，我不認識你，但我真的很感謝你伸出援手拯救我」，林小姐特別記下巴士的車牌號碼，寫信向國光客運致謝。

國光客運指出，這名巴士司機是（石區）典廷，當時駕駛台北至台中的巴士，他說，在大風暴雨中，林小姐可能駕駛經驗少，他看見危險、異狀後，秉持服務助人之心，在前方引路，「我只是希望大家都能平安回到家」，他也很高興林小姐平安返家，國光客運認為他為客運公司樹立好形象，將給予敘獎鼓勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法