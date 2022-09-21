狠心擊斃東卯山台灣黑熊 2獵人非危急下射殺遭起訴

編號37568號的東卯山台灣黑熊，今年4月才野放，5月即被仁愛鄉兩獵人射殺死亡。（南投地檢署提供）

2022/09/21 10:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕編號37568號的東卯山台灣黑熊，去年在台中東卯山兩度誤觸陷阱，今年4月野放至南投縣信義鄉丹大山區，5月移動到仁愛鄉武界山區卻遭槍殺，被埋在溪谷，涉獵殺的田姓、馬姓獵人辯稱是怕黑熊攻擊才開槍，惟南投檢方調查，黑熊誤觸陷阱，背對且與2人隔山溝，距離6公尺，並非危急下開2槍，見其未死再補1槍，南投檢方今天以獵捕、宰殺保育類野生動物等罪嫌起訴，而另名馬姓獵人以Line教唆「打死，丟到樹林裡面」，也以教唆宰殺保育類野生動物罪嫌起訴。

南投地檢署表示，田姓和馬姓獵人在南投縣仁愛鄉武界產業道路投71線11.2公里處搭設有狩獵工寮，並在該處獵徑設置多個鋼製吊索陷阱，今年5月6日清晨5時許，田男攜帶自製獵槍與馬男前往該獵徑狩獵。兩人見設置鋼製吊索陷阱之處樹枝斷裂，編號37568台灣黑熊右前肢誤中鋼製吊索陷阱且戴有衛星頸圈，以坐姿背對2人。

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馬男看到台灣黑熊誤中陷阱，即用手機拍照，擔心使用鋼製吊索陷阱捕捉疑似有人飼養的台灣黑熊行為遭發現，田男即制止馬男拍攝行為，將獵槍交給馬男並要求其開槍射殺黑熊，隨即前往他處檢查其他陷阱。

馬男不敢開槍射殺台灣黑熊，隨即將拍攝捕獲台灣黑熊的照片及影片，以手機通訊軟體LINE傳送與叔叔另名馬姓男子觀看，並開啟視訊通話聯繫在金門縣的馬姓叔叔，其叔叔以手機通訊軟體LINE傳送「打死，丟到樹林裏面」、「丟遠一點」訊息。而此時田姓男子返回該處，即要求快開槍射殺台灣黑熊，馬男開2槍，鉛彈1發擊中黑熊左側頭部，黑熊因遭射擊受傷而趴在地面掙扎；另1發鉛彈擊中台灣黑熊的左下顎，黑熊即倒地跌落下方2公尺乾枯河道。

田男再指示馬男查看台灣黑熊是否已死亡，經馬男以手觸摸其腳掌發現尚未完全死亡，田男即再補射1槍擊中台灣黑熊左後肩胛，貫穿胸腔自右肩胛射出，台灣黑熊因而死亡。

田姓男子後來持鐮刀取下黑熊頸部的衛星頸圈（價值24萬5833元）再破壞，因現場為碎石堆不易掩埋黑熊，因而將黑熊屍體搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋，且由馬男將破壞後之衛星頸圈丟棄在投71線8.9公里處懸崖避免遭追蹤。

台灣黑熊屍體被發現後，警方追查認為田、馬男涉重嫌，兩人也坦承犯案，但一開始說是看到亮亮的，誤認是獵物，後來又改口是情況危急，怕台灣黑熊攻擊，但南投地檢署檢察官調查發現，黑熊是誤觸兩人設的陷阱，當時背對且與2人隔山溝，距離達6公尺，並非危急情況，且馬男開2槍，見其未死田男再補1槍。

馬姓獵人發現台灣黑熊時拍下的照片。（南投地檢署提供）

東卯山黑熊於今年5月9日遇難，遺體被找到挖掘出來，很多人看到該照片都難過落淚。（資料照）

田姓和馬姓獵人射殺東卯山台灣黑熊的自製獵槍，和相關工具。（南投地檢署提供）

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