台東男僱人搬家 連老婆都被打包上床

情境圖。（法新社檔案照）

2022/09/21 09:09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東黃姓男子結婚後努力打拚，買了新房子，請搬家公司將舊家物品搬到新家，不料，連老婆都被搬家公司鄭姓少東打包「上床」至少27次。黃男怒向鄭男提告，求償120萬元，台東地方法院判鄭男應賠30萬元。

黃男向法官說，與妻子結婚多年後換新房子，於4年前搬家時委請鄭男父親經營的搬家公司負責搬運，在搬家時，黃男與妻子還有搬家的鄭男都在場，鄭男在搬家時觀察房屋內物品以知悉該房屋為夫妻所居住，可知悉兩人為配偶關係。

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事後，鄭男與黃妻在臉書重逢並聯絡，兩人互生好感而交往，黃妻在臉書有張貼與黃男的結婚、婚宴宴客等照片，這些都被鄭男閱覽過。黃男據此主張，鄭男應知黃妻為有配偶之人。

不料，鄭男在明知黃妻有配偶的情況下，從109年7月起，兩人至少發生27次性行為，黃男的配偶權被侵害，承受精神上痛苦，並求助身心科。黃男據此提民事損害賠償訴訟，向鄭男求償120萬元。

鄭男在法庭否認事先知道黃妻為有配偶之人。辯稱在搬家時，與黃男及黃妻無任何互動及交談，縱使黃妻有以「先生」一詞稱呼黃男，但現代男女交往型態多變，男女未婚而對外互稱「先生」、「太太」者並非少見，他不可能因此知悉兩人為配偶，且搬家時，除大型家具外，他們已將所有家庭物品打包裝箱，他無法透過觀察搬運之物品推知兩人間有配偶關係。

鄭男並說，黃妻向他說過有一交往10年的前男友，從未提及其為有配偶之人，隱瞞其已婚之事實。

法官傳喚黃妻作證，黃妻說在搬家時，曾向鄭男說過有些事情她不能作主，要問她先生；她在在臉書公開的婚姻狀態是「已婚」，並有婚紗照、蜜月旅行的照片。

法官認定鄭男在與黃妻交往前已知黃妻與黃男有配偶關係，侵害黃男配偶權，並令其受有非財產上損害。斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦之程度、兩造之身分地位經濟情形及其他各種狀況，核定鄭男賠償黃男30萬元。

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