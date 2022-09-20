金門工人從2樓鷹架摔落 頭遭2鋼筋插入送醫不治

金門金寧鄉后湖活動中心傳工安意外，現場裸露鋼筋均已套上黃色的安全套。（記者吳正庭攝）

2022/09/20 19:14

首次上稿 18:48

更新時間 19:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉后湖活動中心新建工程昨天（19日）發生工安意外，張姓工人在2樓施工不慎從鷹架摔落，頭部遭2根鋼筋插入，送醫不治；金寧鄉公所今天會同勞檢單位進場實勘，強調待通過勞檢才能復工。金門縣警察局金城分局表示，全案報請福建金門地方檢察署檢察官相驗，是否涉及刑事責任正由檢察官指揮偵辦中。

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金城分局指出，19日接獲通報，下午2點50分左右，金寧鄉后湖社區活動中心新建工程發生意外，派員掉抵現場發現，張姓工人疑由鷹架摔落，頭部遭2根鋼筋插入，送醫後傷重死亡。

金寧鄉公所說，事發後即勒令廠商停工，同於通報勞動檢查機構，今天派員會同勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心人員現地勞動檢查，再與金門縣政府建設處辦理現場會勘，靜待調查結果出爐。

鄉公所表示，金寧鄉后湖活動中心新建工程2022年1月26日開工，預定2023年3月26日完工，是1棟地上2層RC構造建物，將待通過勞安檢查後才能復工；並已邀集相關部門，討論協助家屬後續喪葬及社會救助等補助事宜。

金寧鄉公所表示，金寧鄉后湖活動中心新建工程預定2023年3月26日完工，是1棟地上2層RC構造建物。（記者吳正庭攝）

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