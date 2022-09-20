母親怒責「寶寶被抓水龍頭下沖」 月子中心反控誹謗

照護員直接將女兒後腦杓朝著打開水柱的水龍頭，並進行將塗抹在女兒頭髮上面的洗髮乳清洗掉的動作。（圖擷自該母親臉書）

2022/09/20 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名母親今年4月中生下女兒後，入住新北市某產後護理之家（月子中心），但她在某次女兒溢奶之後，無意間發現照護員竟然將女兒「後腦杓直接朝著打開水柱的水龍頭」沖洗，但對方認為他們作法並無不當，母親無奈之下將事情公布於網路，不料月子中心也發出聲明，強調是母親看到的角度誤會導致，反控這位母親誹謗他們。

這位母親是律師，產後夫妻和剛出生的寶寶一起入住新北市的某產後護理之家，她5月1日凌晨透過手機APP點開攝影機，看到嬰兒室的女兒正在溢奶，於是通知嬰兒室人員。她不放心，親自到場，竟看到照護員「將女兒後腦杓朝著打開水柱的水龍頭，並進行將塗抹在女兒頭髮上面的洗髮乳清洗掉的動作」，此外，當時水龍頭水柱「混著洗髮精的水，直接流向女兒的眼、耳、口、鼻，女兒一直在大聲哭泣」。

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這位母親非常生氣，決定直接將女兒從嬰兒室接回。5月3日中午，月子中心的護理長向他們表示，看過監視器畫面後也認同該照護員照顧不妥，會請該照護員立刻離開。只是，當晚她發現該照護員「只是由10樓調往9樓」，令她相當憤怒，連夜打包離開了月子中心，隔天下午和先生一同去領退費，並索取事發的監視錄影畫面，月子中心多次推諉，但見夫妻倆不肯放棄，才提供用手機錄下的畫面。

5月5日月子中心的陳姓副督導來電，聲稱只是「媽媽你個人觀感不佳，照顧員的行為沒有任何不妥」。種種陳述讓這位母親無法接受，回說會檢舉或提訴訟，但該副督導只說「隨便你要怎麼辦」。

這位母親說：「我是一名媽媽，也懂一點法律，如果連我都被這樣對待，那其他爸爸媽媽呢？其他寶寶呢？當他們遇到危機和爭議時，誰來幫助他們？」因而決定將整起事件公布於網路平台，除了替弱勢發聲，更希望能幫助到其他爸爸媽媽。

面對該母親指控，該月子中心也發表聲明，指控她的貼文內容多有不實，也表示照護人員的清潔過程並無不當。並補充「錄影畫面可明顯看出，照護人員並無將寶寶放於水龍頭下直接沖後腦勺等情況，當下可能係因窗外觀看角度及視野不清楚而有誤會所致」。最後護理之家也說「針對各種不實言論，亦將保留法律上追訴權，以捍衛本護理之家及相關人員之名譽與權利」。

面對該母親指控，該護理之家也發表聲明，指控她的貼文內容多有不實。（圖擷自該護理之家臉書）

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