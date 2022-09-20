缺錢想以25萬元賣改造槍 相約泰安休息站交易被警活逮

警方查扣槍彈。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/20 13:08

〔記者王冠仁／台北報導〕36歲許姓男子近來因缺錢花用，想兜售自己持有的一把改造槍支，他找上缺錢花用的38歲龍姓通緝犯幫忙，打算以25萬元賣槍。許、龍找來38歲陳男幫忙開車，載他們前往泰安休息站準備與人交易，但警方早已佈線埋伏，趁他們現身時一舉逮人。

警方調查，家住彰化的許姓男子急需用錢，他想轉賣手邊一把改造槍支，於是找上因槍砲案被判刑10年、沒有入監服刑遭發布通緝的龍姓男子幫忙。龍跑路期間也缺錢花用，他認為若幫許賣槍自己也可以抽取佣金牟利，於是答應幫忙賣槍。

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龍對外以25萬元要販售該把改造槍枝，還與賣家相約在本月13日於泰安休息站交易；但龍不知道其行蹤與交易內容早已被警方掌握，警方布線埋伏，當天趁陳開車載許、龍前往泰安休息站要交易時，其車輛一現蹤警方就立刻上前逮人，並查扣1把改造手槍與12發子彈。

警方說，許聲稱他的槍枝是一名已經死去的友人寄放，但警方懷疑其說詞，除了將他們3人依槍砲罪嫌送辦，也將深入追查槍枝來源。

破獲此案的士林分局，今天發布新聞公布3嫌的不法行徑，也再次對外宣示111年地方公職人員選舉將屆，警方對於維護治安工作絕不懈怠，針對不法份子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸。

警方逮捕許等3嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方將許等3嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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