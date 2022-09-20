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    毒蟲闖空門發現屋主是正妹 竟起色心在浴室裝針孔

    黃姓竊賊闖空門還在浴室安裝針孔攝影機，被正妹屋主發現。示意圖。（資料照）

    黃姓竊賊闖空門還在浴室安裝針孔攝影機，被正妹屋主發現。示意圖。（資料照）

    2022/09/20 12:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多項毒品、竊盜前科的黃姓男子，今年2月潛入五福路某住宅大樓搜括財物時，發現屋主郭女外形亮眼，他竟起了色心，二度返回正妹家在浴室偷裝針孔攝影機，郭女返家查覺有異，當場和黃男爆發扭打衝突，高雄地院依傷害、竊盜等罪，不得易科罰金部分判黃男徒刑1年，得易科罰金部分判刑8月。

    判決指出，今年2月初某日，黃姓男子潛入五福路某住宅大樓，發現郭女家的大門口插了鑰匙未拔，他隨手把鑰匙拿走，並於同月15日下午4點多，再度回到郭女家，入屋搜括美元410元、金項鍊等貴重財物。

    黃男入屋行竊時，從家中擺放的照片發現郭女外形條件亮眼，他竟起了歹念，在郭女的浴室裝設針孔攝影機，剛好此時郭女返家，聽到屋內傳來異音，郭女打開手機錄影，逐屋搜索時在浴室和黃男相遇。

    郭女大聲喝斥，黃男見事跡敗露準備落跑，郭女一邊錄影一邊攔住黃男去路，黃男伸手阻擋郭女拍攝，兩人爆發扭打衝突，郭女被黃男拉倒後，黃男搶走她的手機後趕緊逃離郭家，但當晚就被警方逮捕歸案。

    檢警偵查時，又查出黃男在去年11月間涉及另機機車財物竊案，高雄地院審理時，黃男坦承犯行，法官認為他法紀觀念淡薄，但考量竊得的財物均已發還被害人，依傷害、竊盜等罪，不得易科罰金部分判黃男徒刑1年，得易科罰金部分判刑8月。

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