為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    六福村驚見猛獸出籠致多人踩踏受傷？ 消防局：純演練

    新竹縣政府消防局今天下午在六福村使用新建置的大傷E化系統模擬大量傷患事件發生時如何跟時間賽跑救人。（圖由竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局今天下午在六福村使用新建置的大傷E化系統模擬大量傷患事件發生時如何跟時間賽跑救人。（圖由竹縣府消防局提供）

    2022/09/19 16:29

    〔記者黃美珠／關西報導〕大量傷患事故發生時怎麼快速檢傷、分類且後送就醫？新竹縣政府消防局今年建置了1套E化作業系統，今天下午就以猛獸出籠造成遊客驚嚇奔逃多人踩踏的場景，在六福村主題遊樂園內進行演練。

    縣府消防局表示，以往大量傷病患的現場，搶救人員都是靠紙本傷票及手寫方式進行減傷分類，比較難即時掌握傷病患的傷情及動向。

    該局今年8月建置了結合救護平板、檢傷環（拍拍尺）以及QR碼，可快速把大量傷患檢傷分類並適當後送的「大傷E化系統」。

    這套系統透過掃拍拍尺上QR碼方式，能於災害現場快速知道紅、黃、綠、黑的人數有幾人？並透過資訊即時顯示由哪一台救護車送往哪一家醫院？同時也可以結合電子救護資訊系統啟動預通知功能，讓急救責任醫院能夠預做傷病患準備，有助於提升傷病患的痊癒率。

    該局為測試及應用新的大傷E化系統，近期陸續跟六福村主題遊樂園、小叮噹科學遊樂區以及萬瑞森林遊樂園合作辦理3場大量傷患演練。

    他們利用遊樂園不同的規模與環境，擬真大量傷患情境模式，由EMT以START檢傷法之後，於傷患手腕上掛上紅、黃、綠、黑其1顏色的檢傷環（拍拍尺），並透過救護平板的相機功能掃瞄拍拍尺上的QR碼，快速建置傷患的傷情資料。

    今天下午在六福村就模擬動物園猛獸脫逃，造成遊客疏散時踩踏傷發生大量傷病患情境，現場傷患人數是前述所有場次中最多、動員人次最盛大的一場，擬真程度與真實情境不相上下。

    消防局長孫福佑說，面對未來更嚴峻的複合性災害，新竹縣致力運用科技輔助方式，讓救災救護變得更有效率，才能在有限的人力之下發揮最大的效用。大傷E化資訊系統能夠讓消防端、醫院端、衛生端等各單位快速整合大傷病人的資訊與動向，是展現智慧城市救災救難實力的利器。

    新竹縣政府消防局今天下午在六福村使用新建置的大傷E化系統模擬大量傷患事件發生時如何跟時間賽跑救人。（圖由竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局今天下午在六福村使用新建置的大傷E化系統模擬大量傷患事件發生時如何跟時間賽跑救人。（圖由竹縣府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯P無預警水災演習 消防局等救災人員緊急進駐
    2021/04/28 23:43

    柯P無預警水災演習 消防局等救災人員緊急進駐
    廢校舍重現維冠災場 特搜義消模擬48小時救災
    2016/09/10 20:33

    廢校舍重現維冠災場 特搜義消模擬48小時救災

    期交所積極展現ESG永續發展內化成果
    金門聯合救生演練逼真 大學生觀摩彷彿身歷其境
    2016/05/30 21:31

    金門聯合救生演練逼真 大學生觀摩彷彿身歷其境
    鐵路安全救災演習超逼真 震災、爆裂物樣樣來
    2016/04/28 18:12

    鐵路安全救災演習超逼真 震災、爆裂物樣樣來

    科工首排稀有綠景 遠雄精心打造豪宅
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播