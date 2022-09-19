六福村驚見猛獸出籠致多人踩踏受傷？ 消防局：純演練

新竹縣政府消防局今天下午在六福村使用新建置的大傷E化系統模擬大量傷患事件發生時如何跟時間賽跑救人。（圖由竹縣府消防局提供）

2022/09/19 16:29

〔記者黃美珠／關西報導〕大量傷患事故發生時怎麼快速檢傷、分類且後送就醫？新竹縣政府消防局今年建置了1套E化作業系統，今天下午就以猛獸出籠造成遊客驚嚇奔逃多人踩踏的場景，在六福村主題遊樂園內進行演練。

縣府消防局表示，以往大量傷病患的現場，搶救人員都是靠紙本傷票及手寫方式進行減傷分類，比較難即時掌握傷病患的傷情及動向。

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該局今年8月建置了結合救護平板、檢傷環（拍拍尺）以及QR碼，可快速把大量傷患檢傷分類並適當後送的「大傷E化系統」。

這套系統透過掃拍拍尺上QR碼方式，能於災害現場快速知道紅、黃、綠、黑的人數有幾人？並透過資訊即時顯示由哪一台救護車送往哪一家醫院？同時也可以結合電子救護資訊系統啟動預通知功能，讓急救責任醫院能夠預做傷病患準備，有助於提升傷病患的痊癒率。

該局為測試及應用新的大傷E化系統，近期陸續跟六福村主題遊樂園、小叮噹科學遊樂區以及萬瑞森林遊樂園合作辦理3場大量傷患演練。

他們利用遊樂園不同的規模與環境，擬真大量傷患情境模式，由EMT以START檢傷法之後，於傷患手腕上掛上紅、黃、綠、黑其1顏色的檢傷環（拍拍尺），並透過救護平板的相機功能掃瞄拍拍尺上的QR碼，快速建置傷患的傷情資料。

今天下午在六福村就模擬動物園猛獸脫逃，造成遊客疏散時踩踏傷發生大量傷病患情境，現場傷患人數是前述所有場次中最多、動員人次最盛大的一場，擬真程度與真實情境不相上下。

消防局長孫福佑說，面對未來更嚴峻的複合性災害，新竹縣致力運用科技輔助方式，讓救災救護變得更有效率，才能在有限的人力之下發揮最大的效用。大傷E化資訊系統能夠讓消防端、醫院端、衛生端等各單位快速整合大傷病人的資訊與動向，是展現智慧城市救災救難實力的利器。

新竹縣政府消防局今天下午在六福村使用新建置的大傷E化系統模擬大量傷患事件發生時如何跟時間賽跑救人。（圖由竹縣府消防局提供）

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