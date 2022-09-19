老人食堂被疑涉賄選案全無保請回 太保市長替長輩叫屈討公道

新埤里民徐陳怨說自己因確診已三個月沒來用餐也未收到白米，竟被叫去做筆錄。（記者蔡宗勳攝）

2022/09/19 13:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地檢署上週四指揮民雄警分局、嘉義縣調查站偵辦太保市新埤老人食堂疑似白米賄選案，帶走社區理事長劉金枝、總幹事陳昱帆與十多位長輩偵訊，訊後全部無保請回。太保市長黃榮利等人今替長輩叫屈討公道，質疑警方淪為政治「打手」；新埤里長徐錦昌抨擊警方偵辦手法過於粗糙，揚言民雄分局三天內不給交代，將率眾到民雄警分局抗議。

民雄分局回應指出，日前接獲情資，稱嘉義縣太保市某社區發展協會成員利用市民於活動中心參與老人食堂活動期間，以贈送白米方式對選區內有投票權之選民尋求支持某特定候選人，案係嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，執行過程均依法行政，未有違反比例原則之情事。

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太保市長黃榮利今天上午在新埤里長徐錦昌與劉金枝、陳昱帆陪同下，在新埤老人食堂所在新埤里集會所召開「請大家一起來幫長輩討公道」說明會，黃榮利替長輩叫屈討公道，質疑警方淪為政治「打手」；警察退休的徐錦昌則抨擊警方偵辦手法過於粗糙，未依幾分證據辦幾分案的原則，揚言民雄分局三天內不給交代，將率眾到民雄警分局抗議。

民雄分局分局長黃維章表示，請勿試圖用政治手段混淆視聽，打擊基層警察的士氣，再次強調抓賄不分藍綠，請民眾只要發現有任何行賄情資一定要檢舉，勿枉勿縱。

黃榮利指出，針對新埤社區理事長劉金枝及參加老人食堂的12名長輩們遭檢警調大規模搜索及傳喚，結果卻是全部都「無保請回」的查賄行動，身為太保市長決定站出來為無辜的長輩們叫屈。

黃榮利進一步說，民雄分局接獲檢舉，在未深入查證的情況下，就報請檢調，啟動大規模的查賄行動，結果卻是「虎頭蛇尾」，有如一場烏龍，非但浪費司法資源，也恐被外界質疑淪為特定人士的「打手」，對長輩也是極大的污辱，民雄分局有必要對外界說明，給被調查的長輩一個合理的交代，否則長輩們憤怒難平，分局長應下台以示負責。

劉金枝表示，參加老人食長輩都已7、80歲，受她的連累遭調查，造成極大的恐慌，她感到十分抱歉與不捨，因此都逐一登門道歉，有長輩告訴她，有人要害她與社區總幹事陳昱帆，出示二人的照片，要長輩指證，故意誤導成賄選案，她強調，有的被調查的長輩未帶降血壓的藥物，有的被嚇得說不出話，她知道後難過得傷心落淚。

劉金枝強調，純是公所民政課人員通知社區領取「平安米」救濟弱勢，因擔心「平安米」會壞掉造成浪費，轉贈給老人食堂的長輩們，包裝上沒有選舉文宣品，送米時，她也沒有請託支持特定人士，接獲白米的長輩們都可以替她作證，所言屬實。

徐錦昌指出，長輩被分送民雄分局偵查隊、大林、溪口分駐所、北勢仔派出所偵訊，造成心靈很大傷害，辦案根本不符比例原則，而且檢察官發的是傳票並非拘票，而且也沒有主動出示搜索票就登門找東西，手法真的很粗糙，如果警方未道歉，將雇用遊覽車前往抗議。

里民徐陳怨說，因為6月間確診已經三個月沒有到食堂用餐，也未收到白米，卻被帶去問話，真的很過份，如果要去抗議，她個人贊助5000元。

嘉義縣太保市新埤里里長徐錦昌（右起）、市長黃榮利、社區理事長劉金枝、總幹事陳昱帆在集會所召開「請大家一起來幫長輩討公道」說明會。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣太保市新埤社區長輩在集會所抗議警方偵辦賄選案手法粗糙。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣太保市新埤里里長徐錦昌（右）、市長黃榮利控訴偵辦手法粗糙。（記者蔡宗勳攝）

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