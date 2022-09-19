玩具槍協會反對BB槍進口管制 指控違法改造槍9成源頭為單一廠商

中華民國玩具槍協會19日到行政院外舉行記者會陳情，抗議政府管制進口BB槍輸入審查規定過於嚴苛，並呼籲主管機關應與產業界合作共同打擊具權貴背景之黑槍業者，勿讓優勢產業背負不白之冤。（記者廖振輝攝）

2022/09/19 14:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕近年來多起刑事案件歹徒持玩具槍等改造槍枝犯案，內政部警政署與經濟部本月5日公告指出，相關金屬氣動式遊戲槍（俗稱BB槍）與零組件進口改為一律管制。但中華民國玩具槍協會今日召開記者會，指出刑事警察局查獲的由金屬遊戲槍改造的火藥非制式槍枝中，僅有不到1.5%為BB槍改裝而成，其中鴻聲國際有限公司自中國輸入之千餘支型號PPK，與TT33大黑星款BB槍更佔了前述1.5%中近9成。

中華民國玩具槍協會常務理事Stephen表示，自中國輸入千餘支型號PPK與TT33大黑星款BB槍的鴻聲國際有限公司，由梁姓前立委的子女經營，其輸入手槍為曾涉及南投4死槍擊案的TT33大黑星手槍，與天道盟濟公會八里分會長槍殺案的PPK手槍，鴻聲國際有限公司販售的土耳其ZORAKI模擬槍更曾涉及210件刑事案件，包含23件殺人案，共計6人死亡。

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Stephen表示，他們訴請主管機關能追究鴻聲國際有限公司以脫法行為，多次輸入惡意商品的僥倖心態，並回收該貿易商已進口的千餘支惡意商品，以精準打擊的方式維護治安。

中華民國玩具槍協會提出3點訴求，分別為「新制『低動能槍枝輸入審查規定』要求輸入BB槍須齊備之申請文件繁雜，甚至比輸入真槍規定條文所要求的申請文件更為繁瑣，宜應簡化便利申請，莫使執法量能錯置於不宜之處」、「BB槍輸入申請審驗應透過貿易法第14條或行政程序法第135條委託民間專業團體審查，以專業有效之方式過濾輸入產品，亦可樽節執法量能和保障合法業者的權益」、「屢屢以脫法行為輸入易改造槍枝之禍首梁姓權貴業者主管機關應主動追究其責任，並回收其已進口的惡意商品，莫讓這些商品再次引發治安事件，保障社會安全與合法業者之清白」。

中華民國玩具槍協會19日舉行記者會，抗議管制進口BB槍輸入審查規定過於嚴苛，協會常務理事Stephen呼籲主管機關應與產業界合作共同打擊具權貴背景之黑槍業者，勿讓優勢產業背負不白之冤！（記者廖振輝攝）

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