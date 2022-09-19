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    霧警張紹峯深入基層 獲選全國績優警勤區

    霧峰分局萬豐派出所警員張紹峯（左），因與警勤區民眾互動良好，且確實掌握轄區治安狀況，獲選為今年度「全國績優警勤區」，霧峰分局長李建興（右）公開表揚肯定。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局萬豐派出所警員張紹峯（左），因與警勤區民眾互動良好，且確實掌握轄區治安狀況，獲選為今年度「全國績優警勤區」，霧峰分局長李建興（右）公開表揚肯定。（記者陳建志翻攝）

    2022/09/19 11:44

    〔記者陳建志／台中報導〕霧峰分局萬豐派出所警員張紹峯，2013年開始擔任警勤區工作，因深入基層與警勤區民眾保持良好互動，確實掌握轄區治安狀況及犯罪防治，破獲毒品、竊盜及通緝犯等數起案件，今年獲得台中市警局推薦參加警政署「全國績優警勤區」評核，從眾多角逐人選中脫穎而出獲獎，相當不容易。

    張紹峯擔任警勤區工作近10年，憑藉認真積極的工作態度，深入基層與里、鄰長及轄內居民保持良好互動，尤其萬豐派出所轄區多為農村生活型態，透過實地走訪，了解社區居民大小事，發掘勤區內弱勢家庭、獨居老人等急需救助民眾，與里長、社福單位共同關懷發放物資幫助他們渡過難關。

    另外，也透過落實警勤區的經營，破獲毒品、竊盜及通緝犯等數起案件，維護社區治安，深獲民眾肯定。去年10月10日國慶日當天更在火警現場，發現民宅屋旁有一個瓦斯桶即將遭到火勢波及，不顧自身危險當機立斷徒手搬離瓦斯桶，避免災情擴大，冒險犯難精神相當難得。

    對於獲得全國績優警勤區的肯定，張紹峯謙虛表示，自己只是警界的1顆小螺絲釘，只是扮演好人民褓母的角色，此次能獲得全國績優警勤區員警的殊榮，更期許自己能繼續為民服務。

    霧峰警分局長李建興表示，警勤區工作是治安的根基，透過警民之間密切的互動與聯繫，才能有效掌握地方治安狀況，奠定社區防護網的穩固基礎，張員平日勤走社區，主動發掘轄內民瘼、關懷弱勢，並協助爭取社會各界支持，足堪警察同仁表率。

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