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    想討回送前女友的內衣褲 他破壞門窗行竊被逮

    怪男因前女友不肯歸還其贈送的內衣褲，大費周章破壞門窗進入行竊，被南投地院法官判刑1年6個月。 （記者陳鳳麗攝）

    怪男因前女友不肯歸還其贈送的內衣褲，大費周章破壞門窗進入行竊，被南投地院法官判刑1年6個月。 （記者陳鳳麗攝）

    2022/09/19 10:58

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣黃姓男子因分手女友不肯歸還他送的內衣褲，居然切割前女友住處廁所外鐵窗，再爬窗進入，偷走前女友的洋裝、長褲、內衣、內褲，隨即騎機車離去，女友返家發現衣褲不見，廁所外鐵窗被破壞，再調監視器畫面發現是黃男，黃男辯稱當時在睡覺，被拍到的機車是王姓同事借騎，但女友打臉「王姓同事已過世，體型也不合！」黃男被依竊盜罪判刑1年6個月。

    判決書指出，黃姓男子在2020年10月初晚間7時多，騎著機車到前女友家，破壞前女友住宅的廁所鐵窗後，攀爬踰越窗戶，進入住宅內，偷走兩套洋裝、2件長褲、4件內衣、6件內褲，隨即拿著這些衣褲騎機車逃逸。

    當晚前女友返家，先發現廁所外的鐵窗被破壞，檢視家中財物有無被偷，發現就只有內衣褲、洋裝、長褲被偷，趕緊向警方報案。

    警方調閱屋主的監視器畫面，看到竊賊戴口罩、穿黑色雨鞋，在住宅外徘徊，後來破壞鐵窗爬進廁所。黃男的前女友向警方表示，黃男跟她有多次爭執，感覺兩人不合適交往，於是跟他漸行漸遠，而黃男後方即要求返還贈送的兩套內衣褲，但她還未歸還。而看監視畫面，竊賊的體型和頸部特徵，及走路樣子，一口咬定就是黃男。警方也在黃男家中扣得安全帽和黑色雨鞋。

    黃男在法庭仍否認偷竊前女友衣褲，辯稱案發時間他在家睡覺，至於他的機車出現女友住宅外，是因機車有時會有王姓同事來借騎，惟其前女友說，王男體型是矮胖型，且犯案時間已過世，黃姓男子根本是說謊。

    由於黃男先前因公共危險案件及妨害性自主案件被判刑，在2018年4月17日執行完畢，5年內再犯刑案，因此南投地院法官加重其刑，依毀越窗戶、侵入住宅竊盜罪名，判處有期徒刑1年6個月。

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