防疫期報案被擋 男竟駕代步車撞警所大門判拘35天

基隆地院近日審結，認定張男觸犯妨害公務執行罪，判處拘役35天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/09/18 17:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子因與長照機構有紛爭，去年6月14日下午，便檢具相關資料前往基隆市警四分局安樂派出所報案。但適逢防疫期間，陳姓警員請張男在外等候，卻引起對方不滿，直接駕駛電動代步車朝陳員方向撞去，導致派出所大門玻璃碎裂，警員受傷。基隆地院近日審結，認定張男觸犯妨害公務執行罪，判處拘役35天，得易科罰金。

判決書指出，罹有肢體障礙的張男聽聞不能直接進到派出所報案，一時失控，先將手上報案相關文件放置於醫療電動代步車的置物籃後，駕駛該車後退，再往派出所大門衝撞。陳姓警員原本要以右腳擋住醫療代步車前進，但阻擋不住，該車直接撞向派出所大門，導致玻璃碎裂，警員的手臂也遭玻璃割傷。

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警方當場將張男逮捕，並依妨害公務罪移送基隆地檢署偵辦；檢察官偵訊後，依法將張男起訴。

法官審理時，張男坦承於案發當時，確實有駕駛電動代步車衝撞派出所大門，因此導致員警受傷，

法官認為，陳姓警員當時正在執行勤務，但張男僅因對員警受理報案的防疫措施有所不滿，竟攻擊現場執法的公務人員；考量張男犯後態度尚可，且自稱家境貧寒，具有中度身心障礙身分等一切情狀，依觸犯妨害公務罪，判處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。

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