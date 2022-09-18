琉球船長魂斷2200浬外 海巡署巡護八號今出發救援接手

巡護八號船出航。（海巡署艦隊分署提供）

2022/09/18 18:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球籍漁船金隆成18號近期於台灣東北方公海作業 但船長陳姓男子15日卻傳出因病不幸逝世的消息，海巡署艦隊分署今天派遣巡護八號救援，將開行千里讓遞補船長登船駕駛，將陳男遺體帶返故鄉。

海巡署艦隊分署指出，直屬船隊「巡護八號」原訂20日自高雄港出發，依據「中西太平洋漁業委員會」規範海域，執行今年第二航次公海漁業巡護任務，但由於距離台灣2200浬北太平洋上一艘我國籍漁船船長因病往生，船上無人可以安全駕駛又遭逢南馬督颱風接近，巡護八號船長王肇順率領全體同仁再次臨危受命，將搭載一名替補船長前往救援。

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為肩負國家遠洋漁業管理使命，巡護八號繼本年8月18日圓滿完成北太平洋公海漁業巡護後，於今日開啟111年度第二航次公海遠洋巡護任務，預計於11月16日返臺，全程共計60天。

艦隊分署強調，為落實防疫政策，避免船上發生群聚感染，於啟航前要求同仁落實自主健康管理，並安排進行PCR採檢，確認全員均為陰性後，管制全船人員進出，禁止與外部人員接觸，以確保執勤安全。

巡護八號本航次將依照中西太平洋漁業委員會規定，適時查察遠洋作業漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並提供遠洋漁民必要之協助，落實遠洋漁業責任制，彰顯政府善盡國際公民的義務。

海巡署表示，公海漁業巡護不僅代表我國強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也是藉此機會慰問台灣遠洋作業漁船，轉達政府的關懷溫情。海巡署將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握我國漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍，確保公海作業漁民的生命財產安全。

代理船長洪姓船長在pcr後登船。（海巡署艦隊分署提供）

巡護八號航前祈福儀式。（海巡署艦隊分署提供）

艦隊分署副分暑長吳金河親送巡護八號出航。（海巡署艦隊分署提供）

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