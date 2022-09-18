二次事故釀禍 中山高泰山段凌晨車禍1死1重傷

國道中山高今凌晨傳出死亡車禍，一輛轎車從後推撞拋錨停放的貨車，造成一死一重傷，現場一片凌亂。（消防提供）

2022/09/18 08:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道中山高泰山路段今天凌晨驚傳死亡車禍，一名蔡姓駕駛凌晨駕駛貨車途經高速公路局前路段拋錨，下車走到車頭查看時，貨車突遭後方林姓男子駕駛的轎車推撞偏移到最內側車道，蔡男遭撞擊彈飛，明顯死亡，肇事林男則受困，消防單位耗費一個多小時救出林男，這起車禍造成一死一重傷，初判為二次事故釀禍，雙方有無酒駕、及肇責與責任歸屬，仍待進一步調查。

這起車禍發生在今天凌晨1時許，中山高南下34公里處，現場為一輛轎車、貨車事故，消防、警方到場時，43歲蔡姓貨車司機明顯死亡、32歲轎車駕駛夾困車內，消防人員以破壞器材救援，因撞擊力道猛烈，消防員耗費一個多小時後才協助脫困，林男身上多處擦挫傷、腳部骨折，送醫救治。

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警方查訪目擊者，透露蔡男當時駕駛三噸半貨車途經事發路段，車輛不明原因故障，停在內側二車道，蔡男下車到車頭查看，突遭林男駕駛的轎車從後高速撞上，當場撞飛蔡男，將貨車撞到內側車道才停下。

蔡男遭撞飛後墜地傷重不治，肇事林男則因撞擊猛烈，夾困變形車體中，因全身多處骨折，不斷哀嚎求救。

相關單位勘查，發現車禍現場後方沒有剎車跡象，不排除駕駛未注意車前狀況，或夜間疲勞駕駛，釀成二次事故，至於蔡姓駕駛事發後有無於車後擺設三角警示，及肇事駕駛有無注意車前狀況，及雙方有無酒駕，都是警方調查重點。

國道中山高今凌晨傳出死亡車禍，一輛轎車從後推撞拋錨停放的貨車，造成一死一重傷，現場一片凌亂。（消防提供）

國道中山高今凌晨傳出死亡車禍，一輛轎車從後推撞拋錨停放的貨車，造成一死一重傷，現場一片凌亂。（消防提供）

國道中山高今凌晨傳出死亡車禍，一輛轎車從後推撞拋錨停放的貨車，造成一死一重傷，現場一片凌亂。（消防提供）

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