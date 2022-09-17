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    9/17 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    9/17雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    9/17雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/09/17 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月17日）開獎的第111000223期雙贏彩與第111000223期今彩539，頭獎均摃龜。

    第111000223期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、10、11、14、16、17、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，可得10萬元；參獎共133注中獎，每注可得500元；肆獎共1436注中獎，每注可得100元。

    第111000223期今彩539中獎號碼為「10、18、19、25、29」，頭獎摃龜；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共5947注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2036注中獎，每注可得50元。

    第111000223期39樂合彩中獎號碼為「10、18、19、25、29」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8178注中獎，每注可得1125元。

    第111000223期3星彩中獎號碼為「129」，正彩共51注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000223期4星彩中獎號碼為「3762」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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