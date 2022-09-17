獨家》警官深夜狂摳「追女警」騷擾 同事懷疑「幕後金主」借刀殺人

台南警一分局偵查隊警官傳出騷擾女警事件，不過有同事擔心，之前警官偵辦一件賭博電玩，惹到「幕後金主」，擔心有人借刀殺人，要督察單位好好調查。（資料照，記者王捷攝）

2022/09/17 23:49

〔記者王捷／台南報導〕台南警一分局發生警官騷擾事件，警官遭控在深夜打數通電話給女警，還會先詢問對方男友在不在才會說話，有時還會講「空氣電話」給襄閱檢察官，顯示自己與檢察官的關係。一分局回應，警官與女警都單身，警官十分關心下屬，是否涉及跟蹤騷擾法，雖然女警未提告，但目前正由督察組調查中。另外據調查，該警官曾辦過一件電玩案，曾經遭「幕後金主」警告要調走他，有官警懷疑是借刀殺人，希望督察單位調查清楚。

去年警政署因應外勤警力缺乏，將剛從警專畢業、發配到保五總隊的警員配置到外勤，女警也是在當時被派到偵查隊，有2位女警是交由警官帶，這位警官目前離婚，是從基層偵查佐做起，一路升任小隊長到警官，由於跟一位檢察官長期配合，檢察官在升任襄閱後，也對他很信任。

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警官的業務是驗尿，每通知6人驗尿或是採驗6人的尿液，就可以獲得嘉獎，沒有上限，由於這個業務嘉獎很好賺，所以做這項業務通常是給偵查隊的紅人承辦，不過有眼紅的官警都會戲稱該業務是「尿尿官警」。不過，警官不只會辦業務，對偵辦刑案也有熱誠，曾辦過一件賭博電玩案，惹到「幕後金主」。

當時，這件電玩案有員工出來當人頭，但是檢察官都接到傳聞，知道電玩店「幕後金主」有重要身分，所以不斷嘗試要突破，不過有相關人向警官軟硬兼施，揚言知道他的「喜好」要想辦法調走他，還派人跟拍打算投訴媒體，當時的確有拍到警官有與一名女子經常出入一棟大樓，不過後來證實，該女子是警官的前妻，讓投訴媒體事件落空。

不久後，這次又傳出警官騷擾女警的事件，有警界同事認為，會傳出這件事可能真的事發有因，但是誰投訴？目的又是什麼？希望一分局的督察組或是警察局督察室能好好調查，警方偵辦案件不該讓政治力介入。

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