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    男子讀到專五竟被退學 放不下遺憾39年後興訟爭學籍

    最高行政法院駁回男子告訴確定。（資料照）

    最高行政法院駁回男子告訴確定。（資料照）

    2022/09/17 17:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕邱姓男子1977年進入台北商專（現改制台北商業大學）就讀，讀到五年級時，因不及格學分數超過二分之一（俗稱二一），被校方勒令退學。邱男耿耿於懷，卻直到39年後才提告要求撤銷退學處分，最高行政法院認為全案超過時效，日前駁回其訴確定。

    1977年間，邱男考上台北商專五專部，沒想到讀到專五時，因為不及格的科目學分數已達該學期修習的學分總數二分之一，校方遂依學校校則規定勒令他退學，且不得補考，處分於1982年間送達邱男。

    時隔多年，邱男仍無法放下退學遺憾，直至2018年間，他突然向教育部提起訴願，要求撤銷退學處分。教育部以邱男1982年就收到處分，卻遲至2018年才提起訴願，已逾法定期間，做成不受理決定。邱男不服訴願決定，2021年提起行政訴訟。

    台北高等行政法院指出，邱男的訴願決定書於2018年8月1日送達郵局，加計文書在途期間與週六假日，若不滿決定書內容，最遲應於同年10月15日前提起行政訴訟，但邱男卻遲至2021年底才興訟，已逾法定期間且無從補正，評議後駁回其訴。

    邱男抗告主張，退學處分是對學生最嚴重的處罰，他的學業成績不及格並無影響他人權益，亦無傷害社會秩序，完全是個人學識利益獲取的多寡，故本不應有退學制度，相關規定違憲。

    最高行表示，北高行已敘明駁回理由，詳論邱男提告不符合起訴要件，並無違誤，日前駁回其訴，全案確定。

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