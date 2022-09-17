阿伯揪2輕熟女鴛鴦浴 身體接觸下場是...

阿伯傳訊找兩名輕熟女洗鴛鴦浴，過馬路時還摟肩摸頭，被控性騷擾。（情境照）

2022/09/17 16:53

〔記者吳政峰／台北報導〕台南年近7旬的不動產男性開發商2019年間北上參加研習，投宿飯店期間找兩名輕熟女團員「鴛鴦洗」，過馬路時還摟肩摸頭，其中一名女子火大，回台南後提起性騷擾申訴，台南市政府調查後決議性騷擾成立。男子不服，主張女子要求巨額和解金，悖於常情，興訟要求撤銷處分，日前被最高行政法院駁回。

2019年間，男子與兩名輕熟女等人北上參加研習營，兩女在飯店睡覺時，突然收到男子傳訊息要求洗「鴛鴦浴」。兩人覺得對方是長者，不好意思翻臉，未直接跟他表明此舉不妥當。

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同日晚間，3人上課結束步行回飯店，男子的手突然搭上女子的肩膀並摸頭，其中一名女子暴怒，當場推開他，男子不識相，仍不時繼續摟肩摸頭，女子返回台南後，提起性騷擾申訴，獲台南市政府決議成立。

男子不服，興訟主張自己是年近70歲且手部不適的老年人，豈有能力同時對兩女性騷擾？當晚若真有性騷擾，兩女大可合力制伏他，或向路人呼救或報警求救。男子控訴，兩女第一時間並非選擇報警，而是私下帶5、6位彪形大漢跟他談判，索討巨額和解金，顯悖離社會常情。他當天是基於善意輕推兩女，提醒過馬路不要聊天，無性騷擾意圖，法院應撤銷處分。

最高行政法院調閱雙方的LINE對話紀錄發現，事發日凌晨，男子即不斷表明要與兩女「鴛鴦洗」，甚至於凌晨敲兩次房門，已表現出與性有關的試探性言詞及舉止。而後談判，同行的男子則表明「不是為了錢而來」，難認男子的質疑有據。合議庭綜合評議後，駁回男子上訴，全案確定。

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