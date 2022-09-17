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    「阿嬤被電梯吃掉了」 2歲女童哭花小臉街頭尋嬤

    員警抱小女童沿路尋找阿嬤。（讀者提供）

    員警抱小女童沿路尋找阿嬤。（讀者提供）

    2022/09/17 08:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區一名2歲女童說她與阿嬤外出搭電梯後不慎走散，蹲坐路旁嚎啕大哭，在員警細心安撫及陪伴下，安全護送重返親人溫暖的懷抱。

    9月16日下午2時許，一名女童獨自蹲在鳳山區光復路旁嚎啕大哭，鳳崗派出所警員呂孟翰、黃吉君巡邏聽到聲音上前關心，發現2歲女童眼裡不斷湧出的淚水神情慌張，疑似為走失迷途情形，女童無法表達自己身分，口中描述著「阿嬤搭電梯不見了、被電梯吃掉了」不斷大聲哭喊叫著阿嬤，趕來協助的女警方怡靜也在一旁安撫女童「不哭不哭，眼淚是珍珠」，緩和其驚慌的情緒。

    警員黃吉君暖心抱起女童在附近找尋其家屬，呂孟翰判斷該名女童獨自一人應不會走太遠路程，立即前往路口台灣銀行詢問，即發現一名婦人在那一頭正焦急失措地到處找尋女童。經了解巴姓阿嬤（60歲）帶著2歲孫女前往銀行辦事，搭乘電梯要離開時，女童疑似一時跟錯陌生人腳步往外行走，再回頭察看時電梯門已經關上，卻都沒有看到阿嬤走出來，才會慌張無助地蹲在路旁哭泣。

    婦人衷心感謝熱心民眾及警方動員積極的協助，讓孫女不至於迷失而發生不幸，迅速平安回到阿嬤溫暖的懷抱，小妹妹仍不忘有禮貌地鞠躬說聲「謝謝警察伯伯！」，現場一片歡欣的掌聲，畫面倍感溫馨。

    小妹妹找到阿嬤不忘有禮貌地鞠躬說「謝謝警察伯伯！」。（讀者提供）

    小妹妹找到阿嬤不忘有禮貌地鞠躬說「謝謝警察伯伯！」。（讀者提供）

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