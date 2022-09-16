求愛跟騷女警被調職 台東警爆走想奪所長佩槍被聲押

男警被移送法辦，台東地檢署檢察官偵訊後向地方法院聲押。（資料照，本報合成）

2022/09/16 22:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣大武警分局昨晚驚傳26歲林姓男警因長期跟騷女警，不滿因此被調整職務，竟想搶奪所長佩槍，被5名員警制伏上銬，移送法辦。台東地檢署檢察官偵訊後，認為有反覆實施之虞，向台東地方法院聲押。

26歲林姓男警原本服務於大武派出所，喜歡上同所黃姓女警，示愛展開追求，但女警告知兩人不適合，未料，男警卻一再騷擾，讓女方感到不舒服，憤而告知上級。台東縣警察局接獲反映，立即啟動內部調查及輔導機制，將男警調職。

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大武警分局長吳正文說，林員15日晚間接獲服務地區調整後，情緒激動向分局幹部表達不滿，經他及相關幹部開導與勸說，晚間9點多，林員見同仁於分局後方廣場偵辦案件戒護人犯時，竟突然從後方搶奪同仁警用配槍，所幸同仁反應機警，林員奪槍未遂，立即被5名同仁強力壓制，上銬逮捕。縣警局也立即召開考績會議，以破壞紀律情節重大、意圖搶奪警械脅迫、恐嚇長官、同事予以一次記兩大過免職，陳報警政署核定，斷然淘汰。

案發後，大武分局隨即報請指揮偵辦，台東地檢署檢察長指派邱亦麟檢察官承辦。

東檢說，林姓被告8月間對任職同派出所女性同仁有性騷擾及跟蹤騷擾情事，經女性同仁向長官申訴，大武分局隨即將其調往成功分局。然林姓被告因不滿職務調動，9月15日21時許，在大武分局後方廣場，搶奪偵辦案件中員警之配槍，幸因在場員警反應處置得宜，立即壓制林姓被告而未遂，並當場逮捕移送法辦。

東檢說，檢察官訊問林姓被告後，認定其涉嫌違反性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾、跟蹤騷擾防制法第18條第1項之實行跟蹤騷擾行為、刑法第25條第1項、同法第325條第1項之搶奪未遂及同法第135條第1項之妨害公務罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施之虞，晚間向法院聲請羈押。

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