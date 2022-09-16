李聿鈞犯夜店殺警案潛逃押解回台 4年前也曾助陣殺人被判11年

李聿鈞8年前曾犯下夜店殺警案，4年前又助陣殺人。（資料照，本報翻攝合成）

2022/09/16 19:18

〔記者溫于德／台北報導〕男子李聿鈞8年前犯下震驚社會的夜店殺警案，被判10年6月徒刑。李4年前又受友人之邀，再度犯下殺人案，約莫兩年前卻潛逃出境，今天被刑事局派員赴中國成都押解返台；台北地院先前判決指，李4年前具有殺人犯意，但考量他已賠償死者家屬，依殺人罪判刑11年，可上訴。

判決指，2018年9月1日晚間8時許，因桌位經營人鍾祥振在W會館內，酒後與蕭姓酒客等人發生爭執，鍾祥振隨即要兒子鍾博恩糾眾助陣，李聿鈞、林明杰、郭宇棟、周佑興（郭、周已被判刑11年6月定讞）接連到場。

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後來，林明杰先持開山刀對著與蕭男同行友人林男揮砍4刀，郭宇棟、周祐興、李聿鈞再分持刀械、棍棒砍殺林男，導致林男雙重不治。

北院審理時，林明杰坦承犯罪；李聿鈞則否認殺人犯意辯稱，當下持棍棒只想恐嚇林男，印象中也沒有打到對方，李的辯護人也說，李男與林男本無仇怨，因此，李男沒有殺人動機，且案發現場昏暗，李男無法清楚看見其他人在做什麼，即便有打到林男，也是攻擊到林男胸部附近1下。

北院認為，李聿鈞眼見林男多次被林明杰、郭宇棟、周祐興連續揮刀攻擊，李男仍手持棍棒加入，足認李男有殺人犯意。

北院審酌，李聿鈞、林明杰與林男原本素不相識、沒有仇隙，卻未以理性方式排解衝突，僅因有人邀約到場助勢，分別持棍棒、刀械殺害林男，且兩人案發後隨即潛逃出境，但考量李聿鈞已與林男家屬達成和解並賠償，依殺人罪分別判李男11年徒刑、林男14年。

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