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    老翁退休多年突騎鐵馬11公里回老公司請假 中鋼暖舉讓他開心回家

    邱姓老翁掏出證件要向公司請假。（民眾提供）

    邱姓老翁掏出證件要向公司請假。（民眾提供）

    2022/09/16 11:59

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市84歲邱姓老翁騎著鐵馬，從自家到中鋼騎了11公里，只為了因「有要事得向公司請假」，中鋼尊敬他在公司服務近40年退休，為元老級員工，特地複印了一張昔日假單，讓邱姓老翁開心地回家。

    小港分局小港派出所巡佐邱瓊志、警員許富雄13日上午10時許接獲報案，稱台機路上有一名長輩需要協助，經到場了解為84歲邱姓老翁一直嚷嚷，聲稱有要事，所以要到公司請假。員警一看邱姓老翁老邁外觀，脫口說「退休了吧」，他堅定地說「還沒退休」。

    警方了解，邱姓老翁在當兵前就在中鋼任職，退伍後仍持續在中鋼服務，至退休時有近40年的年資，為中鋼元老級員工。

    邱當天上午9時突然以為好像還沒請假，因此從新興區住處騎乘11公里的單車，花了1個多小時來到昔日任職的中鋼公司要請假，且到了公司門口還精神奕奕。

    他並不是第一次以這樣方式來到中鋼，而中鋼對這位元老級員工也不敢怠慢，除了迅速通知家人，也複印了一張以前的假單給邱翁，讓他開心地回家。

    小港分局表示，台灣逐漸邁入老年化社會，長輩走失迷路問題也越來越普遍，親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老者身上，或是將常穿著的衣服鏽上其姓名，減少老者走失的風險，加強對長者的照顧。

    邱姓老翁騎單車11公里，只為向昔日公司請假。（民眾提供）

    邱姓老翁騎單車11公里，只為向昔日公司請假。（民眾提供）

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