「支道」車不讓「幹道」車先行 馬自達撞翻BMW休旅車

行駛「支道」的馬自達（圖右），沒有禮讓行駛「幹道」的BMW休旅車（圖後），將BMW休旅車撞得側翻。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/16 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區昨天（15日）發生一起特殊車禍，行駛於「支道」的馬自達汽車，沒有禮讓行駛於「幹道」的BMW休旅車，馬自達竟將BMW休旅車撞得側翻，BMW的汪姓駕駛手部受輕傷，雙方都沒酒駕，警方肇因初判，是馬自達駕駛行經「閃紅燈」交岔路口時，未遵守燈光號誌指示，「支道」車沒有禮讓「幹道」車先行。

此車禍發生於中市北區中山路與原子街路口，駕駛BMW休旅車的汪男，從中山路行駛至路口時，被一輛馬自達自小客車撞上，立刻翻覆四輪朝天，初步研判主要肇事原因，是「支道」的馬自達，未遵守燈光號誌指示，沒有禮「幹道」的BMW休旅車，中市警局二分局統計，該分局轄區中市北區，類似的車禍，今年就高達505件，佔中市北區全區事故的12％。

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二分局的分局長陳家銘指出，警方目前推動閃光號誌路口「緩3秒」護一生，「慢、煞、停」不可少的宣導，夜間、清晨等車流離峰時段，或是郊市區交通量較小路段，路口號誌會改為閃燈號誌，駕駛千萬別有「一路暢行無阻」的輕鬆心情，行經支道的「閃紅燈」車輛，請禮讓行經幹道「閃黃燈」車輛，行經無號誌路口時，也都要減速慢行。

另外，為避免閃光號誌引起易肇事疑慮，二分局也針對北區易肇事閃光號誌路口，與路權單位辦理會勘，近期共調整美德街與五常街路口、育德路與華中街、公園路與原子街及育樂街與育強街等4處號誌燈號，延長或改為全日紅綠燈三色號誌。

警方研判肇事主因，是行駛「支道」的馬自達（圖左），沒有禮讓行駛「幹道」的BMW休旅車（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

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