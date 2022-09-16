為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「支道」車不讓「幹道」車先行 馬自達撞翻BMW休旅車

    行駛「支道」的馬自達（圖右），沒有禮讓行駛「幹道」的BMW休旅車（圖後），將BMW休旅車撞得側翻。（記者張瑞楨翻攝）

    行駛「支道」的馬自達（圖右），沒有禮讓行駛「幹道」的BMW休旅車（圖後），將BMW休旅車撞得側翻。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/16 10:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區昨天（15日）發生一起特殊車禍，行駛於「支道」的馬自達汽車，沒有禮讓行駛於「幹道」的BMW休旅車，馬自達竟將BMW休旅車撞得側翻，BMW的汪姓駕駛手部受輕傷，雙方都沒酒駕，警方肇因初判，是馬自達駕駛行經「閃紅燈」交岔路口時，未遵守燈光號誌指示，「支道」車沒有禮讓「幹道」車先行。

    此車禍發生於中市北區中山路與原子街路口，駕駛BMW休旅車的汪男，從中山路行駛至路口時，被一輛馬自達自小客車撞上，立刻翻覆四輪朝天，初步研判主要肇事原因，是「支道」的馬自達，未遵守燈光號誌指示，沒有禮「幹道」的BMW休旅車，中市警局二分局統計，該分局轄區中市北區，類似的車禍，今年就高達505件，佔中市北區全區事故的12％。

    二分局的分局長陳家銘指出，警方目前推動閃光號誌路口「緩3秒」護一生，「慢、煞、停」不可少的宣導，夜間、清晨等車流離峰時段，或是郊市區交通量較小路段，路口號誌會改為閃燈號誌，駕駛千萬別有「一路暢行無阻」的輕鬆心情，行經支道的「閃紅燈」車輛，請禮讓行經幹道「閃黃燈」車輛，行經無號誌路口時，也都要減速慢行。

    另外，為避免閃光號誌引起易肇事疑慮，二分局也針對北區易肇事閃光號誌路口，與路權單位辦理會勘，近期共調整美德街與五常街路口、育德路與華中街、公園路與原子街及育樂街與育強街等4處號誌燈號，延長或改為全日紅綠燈三色號誌。

    警方研判肇事主因，是行駛「支道」的馬自達（圖左），沒有禮讓行駛「幹道」的BMW休旅車（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

    警方研判肇事主因，是行駛「支道」的馬自達（圖左），沒有禮讓行駛「幹道」的BMW休旅車（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園外籍男騎車闖紅燈連撞2機車 3傷1不治
    2022/09/16 09:35

    桃園外籍男騎車闖紅燈連撞2機車 3傷1不治
    台北7旬翁過馬路被機車撞飛 送醫不治
    2022/09/15 22:44

    台北7旬翁過馬路被機車撞飛 送醫不治

    Google推計畫 培育東海中部雲端人才
    澤倫斯基車禍現場曝光！車頭嚴重毀損 疑駕駛重傷躺擔架...
    2022/09/15 19:38

    澤倫斯基車禍現場曝光！車頭嚴重毀損 疑駕駛重傷躺擔架...
    台中轎車離奇自撞警方監視設備 車毀人傷
    2022/09/15 10:59

    台中轎車離奇自撞警方監視設備 車毀人傷

    桃園高鐵站前案啟動 青埔躍升新都心
    驚險！大卡車衝破護欄「距鐵軌僅10公尺」 台鐵單線雙向慢行
    2022/09/15 10:56

    驚險！大卡車衝破護欄「距鐵軌僅10公尺」 台鐵單線雙向慢行
    轉彎車未禮讓直行車 高雄小客車為閃避撞傷2騎士送醫
    2022/09/14 23:24

    轉彎車未禮讓直行車 高雄小客車為閃避撞傷2騎士送醫
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播