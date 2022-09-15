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    9/15 威力彩頭獎開出1注！雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    開獎的第111000074期威力彩頭獎開出1注，由高雄市鳥松區學堂路111號「金財運彩券行」開出；第111000221期雙贏彩、第111000221期今彩539，頭獎均摃龜。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    開獎的第111000074期威力彩頭獎開出1注，由高雄市鳥松區學堂路111號「金財運彩券行」開出；第111000221期雙贏彩、第111000221期今彩539，頭獎均摃龜。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    2022/09/15 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月15日）開獎的第111000074期威力彩頭獎開出1注，可得6億8887萬9690元，由高雄市鳥松區學堂路111號「金財運彩券行」開出；第111000221期雙贏彩、第111000221期今彩539，頭獎均摃龜。

    第111000074期威力彩中獎號碼為「第一區：02、09、28、29、31、36，第二區：01」，頭獎共1注中獎，每注可得6億8887萬9690元；貳獎共1注中獎，每注可得684萬8836元；參獎共19注中獎，每注可得15萬元；肆獎共109注中獎，每注可得2萬元；伍獎共527注中獎，每注可得4000元；陸獎共3814注中獎，每注可得800元；柒獎共7397注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬1114注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬4539注中獎，每注可得100元；普獎共9萬4286注中獎，每注可得100元。

    第111000074期38樂合彩中獎號碼為「02、09、28、29、31、36」，五合摃龜；四合摃龜；三合共46注中獎，每注可得5750元；二合共1244注中獎，每注可得750元。

    第111000221期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、09、11、15、16、19、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共127注中獎，每注可得500元；肆獎共1198注中獎，每注可得100元。

    第111000221期今彩539中獎號碼為「04、05、18、30、35」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6790注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7263注中獎，每注可得50元。

    第111000221期39樂合彩中獎號碼為「04、05、18、30、35」，四合獎共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共246注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1335注中獎，每注可得1125元。

    第111000221期3星彩中獎號碼為「614」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000221期4星彩中獎號碼為「4360」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

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