「董事人夫」開始噴香水 原配靠這線索抓到丈夫不倫戀

原配發現老公吳男開始噴香水，進而查到丈夫與擔任英文教師的女同學有曖昧。（示意圖）

2022/09/15 16:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓女子與吳姓丈夫結婚10多年，吳姓人夫還是企業的「董事」與經營者，卻於就讀某大學EMBA（高階管理碩士班）時，與中市某高中陳姓教師的女同學，發展出不倫戀，原配於2019年起，發現丈夫吳男有異於往常的怪異行為，開始噴香水，手機不離身，卻遲至去年才掌握出軌證據，包括監視器拍到陳女蹲著挑逗吳男等煽情畫面，兩人雖否認有染，但台中地院不採信辯詞，判決兩人應賠償原判30萬元。

判決書指出，原配謝女提出民事訴訟主張，丈夫吳男是一家公司的董事及實際經營者，就讀某私立大學EMBA時，與任教中市某高中的陳姓女老師是同學，陳女還是某私立教育機構的實際負責人，2017年起，吳男的公司將重心轉往新竹，於新竹市設辦公室，還在新竹承租套房，從2019年6月起，謝女發現丈夫吳男有諸多異常行為，包括開始噴香水、手機不離身，甚至與陳女一起用餐，在臉書中貼出與陳女合照的照片。

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過了1年多，去年（2021年）2月，原配謝女於丈夫吳男的車內行車記錄器，發現曖昧對話，內容是陳女問吳男，「你一直不來睡覺為甚麼？」吳男答覆「因為妳在打呼啊」，謝女又在同年3月發現，丈夫辦公室監視器，拍到陳女與吳男深情相擁，以及陳女蹲在吳男胯下撫摸挑逗，或背後環抱吳男、撫摸胸膛，同年5月起，謝女又在吳男的新竹套房與車內，發現沾有經血的女性衣物、口紅等女性用品，同年10月25日謝女抓到吳男與陳女於車內幽會，謝女要拍照蒐證，吳男作勢毆打老婆，她萬念俱灰下提出告訴，聲明丈夫吳男與小三陳女，應連帶賠償100萬元。

台中地院審理時，吳男強調，髮妻謝女提出的證據，不能證明兩人有同床共寢等行為，他與陳女是EMBA的同學，同學本來就會互動熱絡，至於房間或車內的女用衣物等，是女員工或女租客所留，他工作忙碌而無暇清理；陳女則辯稱，她雖曾蹲在吳男旁，卻只是搭肩或輕拍吳男，不是挑逗或撫摸，謝女調閱監視器等行為，侵害她的隱私。

法官認為，吳男與陳女擁抱時間長達1分鐘，且擁抱時還接吻，已經超出同學情誼，足以認定二人有超越一般友誼的關係，至於吳男房內與車內有女性用品，法官認為難以證明2人有侵害謝女配偶權的行為，據此判決吳男與陳女，應連帶賠償謝女30萬元，可上訴。

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