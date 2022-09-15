替長輩出頭開槍奪人命 男二審改判18年

男子謝啟文涉為長輩出頭、開一槍打死張姓男子，台南高分院改判謝男18年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/09/15 11:36

〔記者王俊忠／台南報導〕25歲男子謝啟文從友人處取得1把改造手槍、兩支鋼管槍等槍彈，2021年9月29日深夜，他陪同女友母親的同居楊姓男子到台南七股區與張姓男子（張男與楊男不合）談判，謝男見張男拿電擊棒要毆打楊男，他氣得拿出鋼管槍，與張男拉扯時擊發1槍打中張的腹部，致張傷重不治。一審原合併判謝嫌無期徒刑、褫奪公權終身；今天二審改判謝18年徒刑、褫奪公權8年。

檢警調查，謝啟文與楊男在一起工作，楊男同居女友的女兒是謝男的女朋友，因為楊男細故與張男失和，楊男委請與張男的蘇姓共同友人約張出面談判，雙方約在2021年9月29日深夜到台南七股區台17線西側支道與市道173線路口談。

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同日晚間近11點，楊男駕車搭載謝男到場，雙方的蘇姓友人與張男也相繼開車到場，張男抵達後下車拿電擊棒欲毆打楊男，謝男見狀、一時氣憤難耐，回到車上拿出1支具殺傷力的鋼管槍、朝向張男。

張男看到謝男持有槍械、上前欲奪取謝的鋼管槍，雙方爭搶過程中，謝男觸及鋼管槍撞針、敲擊散彈底火，使得槍膛內的散彈朝向張男的右上腹擊發打中，造成張右側血胸、肝、橫膈膜出血等創傷，案發後，張男被送醫急救，但仍因傷勢過重，延到同年10月3日下午不治身亡。

此案於今年5月25日台南地院審結、依殺人罪判謝無期徒刑、褫奪公權終身；槍砲罪判刑6年、併科12萬元罰金，合併應執行無期徒刑、褫奪公權終身、併科12萬元罰金。案子上訴二審，15日上午台南高分院改判謝18年徒刑、褫奪公權8年，還可上訴三審。

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