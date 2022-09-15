周玉蔻批慈濟會員「自甘為下人」惹議 新黨控告周加重誹謗

媒體人周玉蔻。（資料照）

2022/09/15 12:10

首次上稿10:47

更新時間12:10

〔記者錢利忠／台北報導〕名嘴周玉蔻日前透過臉書對慈濟開砲，罵慈濟編造BNT採購案假故事攻擊民進黨台北市長參選人陳時中，周在臉書上怒批慈濟「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要傻傻被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」等語；為此，新黨自稱有不少黨員是慈濟會員，今天向台北地檢署控告周加重誹謗。

今早11時，新黨律師陳麗玲及多名新黨的「議員參選人」等多人，前往北檢控告周玉蔻公然侮辱及加重誹謗，陳麗玲拿出一疊新黨成員捐款給慈濟的收據，證明這些告訴人均為慈濟會員，除了譴責周的言論之外，還要求周為抹紅慈濟一事道歉。不過，新黨此次提告之前，多名新黨台北市及新北市議員候選人卻逐一排排站，身穿競選背心，自我介紹其各自參選哪些選區。

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陳麗玲接受媒體拍攝按鈴提告的照片時，還對著現場多名新黨的市議員候選人說：「名字露出來」（指競選背心上的候選人姓名）；現場也爆發小插曲，一名穿著黑衣、背著背包的男姓民眾，路過北檢大門旁時，一度對著當時正拿著麥克風舉行提告記者會的新黨候選人們高喊：「不要作秀啦」。

本月12日，周玉蔻於臉書上指出，慈濟編造BNT採購案假故事攻擊陳時中，證明這個慈善團體早就吃了中國大量甜頭人盡皆知的傳聞千真萬確。周還提及：「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要傻傻被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」

對此，新黨指控，周玉蔻抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」，由於新黨內也有許多人是慈濟的會員，為了替慈濟與全體會員討公道，因此向北檢控告周加重誹謗、公然侮辱等罪。

周玉蔻槓上慈濟的言論發酵後，曾有一名田姓男子不滿周此番言論，當天即前往周玉蔻位於北市信義路四段的「放言」辦公室，表示要與周理論，當時周不在公司，公司一名傅姓主管出面與田男對質，2人因此發生口角，傅姓主管請田男離開時，雙方發生拉扯，田男還持鋼杯攻擊傅姓主管頭部，甚至咬傷傅，田男因而惹上傷害罪官司。

針對周玉蔻此次言論所衍生的諸多風波，「放言」曾發聲明譴責暴力，指出「對於慈濟的批評都屬於公眾關切議題，媒體報導評論範圍，支持慈濟人士大可訴之於理，公開辯論，居然以暴力衝撞媒體工作場所，毆打狠咬媒體人方式威嚇媒體，實在惡劣！」放言也要求慈濟約束支持者，理性對待不同意見人士，希望證嚴法師重視此一暴力事件，公開承諾保障媒體工作者批評慈濟的言論自由與人身安全。

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