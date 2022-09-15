縣長潘孟安名譽受損提告 前立委梁牧養判賠180萬元

縣長潘孟安名譽受損求償案，高雄高分院判決梁牧養敗訴要賠。（記者鮑建信攝）

2022/09/15 09:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕前立委梁牧養不滿其經營的渡假村遭開罰，以發行「火大爆報」、網路YouTube頻道直播等方式，涉誣指縣長潘孟安官商勾結、私生活不檢點等，高雄高分院審理後，判決梁賠償潘180萬元、移除網路平台上不實貼文及影片。

原告潘孟安指出，梁牧養在屏東經營悠客馬術渡假村被人檢舉，經縣府派人稽查確認違法開罰，梁僅因不滿求助他卻未回應，竟自前年2月起，梁和子女等人分別以發行「火大爆報」、宣傳車遊街、網路YouTube頻道直播等方式，散布他官商勾結炒地皮、貪污、私生活不檢點、接受財團供養等不實言論，侵害其人格及名譽，憤而要求梁家人賠償六百萬元等。

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梁牧養辯稱，潘孟安與某財團關係匪淺，該財團強取他的馬場未果，潘便配合財團稽查，他在網路及記者會上發表的言論均符合事實，且與公共政策有關，也經過查證，並無不實，屬於合理評論。

屏東地院調查後，認為梁所提資料等證據，不足以證明其發表上開等言論是真實，或已經盡到合理查證義務，並認為梁所為與其家人無關，因此僅判決梁要賠償180萬元、登報道歉、移除網路平台上不實貼文及影片。

梁不服上訴後，高雄高分院仍然判決他敗訴，僅刊登道歉部分，改為刊登歷審勝訴判決主文，其餘與原審相同，可上訴。

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