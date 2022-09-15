恩恩爸收到國賠公文 指內容輕描淡寫讓人憤怒

恩恩爸今天晚間表示，他的律師昨天下午終於收到新北市政府國賠公文，內容輕描淡寫、讓人憤怒。（資料照，記者塗建榮攝）

2022/09/15 00:05

〔中央社〕恩恩爸今天晚間表示，他的律師昨天下午終於收到新北市政府國賠公文，內容輕描淡寫、讓人憤怒，且新北拒絕提供國賠委員會出席委員名單，也不邀請他參與，他無法接受審議結果。

染疫過世童「恩恩」父母親8月中旬向新北市府及衛生局、消防局請求國家賠償案。經3機關國賠審議後認定依當時管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，不成立國家賠償責任。

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恩恩爸晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，新北市府國賠新聞稿發布1週後，他的律師終於收到新北市府國賠正式公文，回覆內容避重就輕，只說所有人員都很努力，所以拒絕國賠申請，「一再看到這種輕描淡寫的回應，讓人越來越憤怒」。

恩恩爸表示，他不知道國賠委員會列席的委員有哪些、府外和府內的委員比例、新北市府到底提供那些文件，及會議到底討論什麼內容，導致這些國賠委員做出了拒絕國賠」決議。

他說，有請關心此案的議員幫忙詢問出席委員名單，但新北市府拒絕提供，既不公開透明，也不邀請他出席參與說明和討論，他無法接受這樣的審議結果。

恩恩爸說，看到侯友宜不斷強調尊重審議結果，及已經把所有事證提供給指揮中心和法院，「還是一樣在跳針」，質疑是否真的有提供關鍵證據。

恩恩爸表示，收到訊息得知國民黨立法院黨團的立委曾銘宗、洪孟楷與李德維召開記者會批評監察院調查是打手，讓他納悶為什麼不可調查？如果監察院不調查有無疏失，誰會來介入調查？難不成是新北市府？

恩恩爸說，恩恩逝世對全家來說很沉痛，沒想到在追求81分鐘的送醫真相路上，竟還有這些胡說八道來增加他們的痛苦，希望大家持續關注這件事。

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