調查局推國安動畫 吉祥物黃喉貂「查查」Q萌亮相

調查局長王俊力（左）與吉祥物黃喉貂「查查」。（調查局提供）

2022/09/14 21:39

〔記者王定傳／台北報導〕調查局保防處為宣導維護國家安全、防制境外勢力滲透、保護重要機密等觀念，今年委請百萬訂閱的知識型YouTube頻道「臺灣吧（Taiwan Bar）」，製作3部國安系列動畫，並推出調查局的吉祥物黃喉貂「查查」，期望透過新元素讓生硬難懂的國家安全概念「動」起來；調查局長王俊力表示，調查官就像擅長團體作戰的黃喉貂，遇到違法亂紀、破壞國家安全的事件發生時，就會團結合作與邪惡勢力相抗衡。

調查局保防處為宣導維護國家安全、防制境外勢力滲透、保護重要機密等觀念，每年除舉辦有獎徵答外，亦推陳出新辦理各種活動，例如拍攝廣告式短片、迷你劇集、電影長片，或舉辦微電影徵件競賽等，今年更委請YouTube頻道「臺灣吧」，製作3部國安系列動畫，主題分別為「防制滲透」、「選舉查察」及「資通安全」，更將推出Q版吉祥物「查查」宣導。

請繼續往下閱讀...

黃喉貂是台灣特殊亞種，其特徵是脖子上有一圈黃色的毛皮，就像帶著一條黃色領巾一般，雖然體型小，但是狩獵的本領高強，擅長團體作戰，能夠合力圍捕體型大上自己好幾倍的獵物。

王俊力表示：「黃喉貂就像調查官，平常很可愛也很討喜，不過一旦遇上違法亂紀、破壞國家安全的事件發生時，調查官們就會團結合作起來，和邪惡的勢力相抗衡，就像黃喉貂合力狩獵一樣」。

今日記者會除播放已製作好的前2集動畫外，還安排「查查」與擁有高人氣的「臺灣吧」原生角色「黑啤」人偶現身。

當「臺灣吧」負責人蕭宇辰在與調查局承辦人陳禹函調查官對談時，提到「查查」角色的發想與取名過程時，特別指出「查查」或許是目前全台公務機關最萌吉祥物人選之一，王俊力在台下藏不住開心地猛點頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法