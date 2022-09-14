巧合？桃園雙屍命案台泰同日起訴 法務部揭秘辛...

法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均說明我國跨國司法互助現貌。（記者吳政峰攝）

2022/09/14 20:52

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園高鐵站旁停車場，今年6月間發生一起雙屍命案，被害人是一對泰籍夫妻，3名嫌疑人則已逃回泰國，巧的是，台灣與泰國9月9日同日起訴本案，調法務部國際及兩岸法律司辦事檢察官王珮儒14日揭密，指兩國針對本案進行個案司法互助，同意同步起訴以尊重彼此。

今年6月的桃園高鐵雙屍命案，一名泰籍男性被害人及一名台泰雙重國籍懷孕婦女，遭人殺害後棄屍於桃園高鐵站旁停車場，經我國檢警偵查後，發現嫌犯為一名台泰雙重國籍男子，以及另二名泰國籍移工。

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王珮儒表示，該三名嫌犯於犯案後，陸續遣逃回泰國境內，台灣警方立刻啟動通報，經泰國警方逮捕到案。我國案件由桃園地檢署偵辦，今年6月間透過法務部國兩司向泰國提出引渡及司法互助請求；泰方則以被害人與加害人均有泰國國籍，認泰國法院亦享有審判權，並因具有涉外因素，由泰國總檢察署指派檢察官偵查及向我國提出司法互助請求。

王珮儒說明，雙方在正式提出司法互助請求前，兩國司法互助中央主管機關即已展開密切聯繫和諮詢，確認雙方相關法規與態度，並相互合作促使請求的協助能順利完成。我國於8月初獲取泰國提供的證據，並於8月中協助泰國總檢察署檢察官及偵辦個案的警官一行來台進行司法互助，由我國檢察官帶隊進行現場勘查取證時，同意泰國檢警在場，並透過正式司法互助管道交付證據。

王珮儒強調，這是首次雙方司法互助，基於彼此尊重的立場，兩國執法單位講好於9月9日同步起訴，讓嫌犯不論在泰或台均得面臨司法制裁。至於起訴後移審法院，我國是否通緝3名嫌犯，得視法院到時候的訴訟指揮方式。

國兩司副司長汪南均表示，法務部今年8月初與美國在台協會FBI駐台辦公室官員進行國安法、組織犯罪防制條例及營業秘密法等教育訓練與經驗交流，並於8月底協助對方聯繫地檢署進行個案合作洽談。此外，9月初將協助FBI與台高檢建立聯繫窗口，深化兩國針對偵辦跨境詐欺案件的合作與交流。

法務部長蔡清祥指出，我國2002年與美國簽訂司法互助協定後，雙方互助案量大增，而在與波蘭簽訂司法互助協定後，也開啟歐洲的大門，盼未來能繼續增加跨國司法互助的量能與動能，打擊犯罪無國界。

調法務部辦事檢察官王珮儒說明台泰隊於雙屍命案同日起訴的緣由。（記者吳政峰攝）

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