6旬男揪團埋伏「為情砍友」 殺人未遂罪起訴

賴嫌夥同4男埋伏，持刀、高爾夫球棒傷害林男，被宜蘭地檢署起訴。（記者蔡昀容攝）

2022/09/14 19:42

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市慈航路6月發生砍人案，60歲賴姓主嫌與59歲林姓男性友人有情感糾紛，賴嫌夥同許姓等4男在店外埋伏，伺機攔車，持刀、高爾夫球棒傷害林男，檢方偵結，4男依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌起訴。

賴男疑為一名卡拉OK店女子，與林姓男子有情感糾紛，起訴書指出，賴嫌夥同許男、游男、藍男、堂弟賴男等共4人，6月9日晚間11點多，開小貨車到卡拉OK店附近巷弄埋伏，見林男搭車離開，在離店100公尺處，賴嫌等人開車擋住去路，並下車持鋁製球棒、高爾夫球棍及刀械，猛砸林男所乘車輛，並把林男從副駕駛座拉下來。

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起訴書指出，賴姓主嫌持開山刀，藍男持高爾夫球棍，其餘人各持球棒，共同毆打林男，賴嫌還朝林男頭部、頸部、腳部揮砍，因林男閃躲、伸手阻擋，未丟小命；賴姓主嫌揮砍林男後，將負傷林男推落一旁溝渠，隨即與其他人一起駕車離開。

李姓路人發現林男受傷，躺在路邊，趕緊報案；林男送醫後，有右耳、右額撕裂傷、右紘骨折併橈神經受損、左腕肌腱及左小腿肌腱斷裂等傷害。

檢方依殺人未遂罪起訴賴姓主嫌，堂弟賴男、許男、游男則以攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪起訴；藍男因8月6日死亡，不起訴處分。

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